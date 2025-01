F1 - Norris: Largadas não foram meu maior ponto fraco em 2024

Lando Norris fez uma autoavaliação da temporada 2024 da Fórmula 1, quando chegou próximo do título, mas conquistou o vice-campeonato. Para Norris, a campanha foi a "melhor temporada dele", mas ainda não foi "boa o suficiente".

O britânico afirma que aprendeu a "acreditar um pouco mais em mim mesmo" em 2024, o qual conquistou suas quatro primeiras vitórias da F1 e só foi superado pelo tetracampeão Max Verstappen.

"Esta temporada foi a minha melhor temporada em termos de desempenho pessoal", enfatiza Norris, que também acrescenta: "Foi boa o suficiente? Provavelmente não, não. Mas se você observar meu próprio desempenho e meus desempenhos nos treinos classificatórios, por exemplo, eles foram quase duas vezes melhores do que no ano passado".

Ele está se referindo especialmente ao duelo interno de classificação contra seu companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, que ele venceu com uma vitória de 20-4. "Então, eu definitivamente melhorei em um bom nível nesta temporada", diz Norris.

Ele também foi mais consistente na temporada passada, porque em 2023 ele cometeu alguns erros cruciais na classificação. "Mas isso não aconteceu de fato este ano. [...] Melhorei em todas essas áreas", diz Norris, expressando sua satisfação.

É claro que, de acordo com o britânico, também há coisas que ele precisa melhorar no futuro. Curiosamente, porém, ele deixa claro que seu maior ponto fraco em 2024 não foram as largadas, embora muitas vezes tenha perdido posições nelas.

"Houve talvez três largadas este ano em que perdi uma ou duas posições. Mas muitas vezes foram apenas posições para Max. Ou uma para Oscar em Budapeste e pequenas coisas assim", Norris minimiza.

"Quando olho para trás, nunca senti em nenhuma [largada] que não tinha o que era preciso", ele esclarece e explica: "Estou sempre aberto a críticas".

No entanto, ele também enfatiza: "Eu me conheço e sei melhor do que ninguém o que preciso melhorar, onde não sou forte o suficiente, onde sou forte o suficiente".

"Sei que preciso melhorar em muitas áreas e em certas coisas", diz Norris, que não vê as largadas no topo da lista. Ele revela que "apenas" duvidou de si mesmo em 2024, quando estava "diretamente contra Max" na pista de corrida.

"Certamente não tive a vantagem com a frequência que gostaria em certos momentos como piloto, especialmente em minhas batalhas contra Max", admite Norris.

Verstappen geralmente levava a melhor. Na Áustria, por exemplo, os dois colidiram enquanto lutavam pela liderança e, enquanto Norris teve que retirar sua McLaren como resultado, Verstappen ainda terminou em quinto lugar, apesar de ter recebido uma penalidade pela ação.

Em Austin, no final do ano, os dois lutaram pelo terceiro lugar e, embora Norris tenha recebido a bandeira quadriculada à frente de Verstappen, dessa vez ele mesmo recebeu uma penalidade retroativa por ultrapassar o holandês fora da pista, o que significa que foi novamente classificado à frente dele.

"Se olharmos para Austin e observarmos a curva 12, a maioria [...] não concordou que eu recebesse a penalidade. Ou nós dois não deveríamos ter recebido uma penalidade ou deveríamos ter recebido uma", diz Norris.

"Ninguém se diverte quando está correndo contra Max", ele esclarece e acrescenta: "Acho que o México foi uma espécie de ponto de virada, quando ficou claro que nem tudo o que ele faz é perfeito".

Embora tenha terminado em segundo lugar, os comissários penalizaram Verstappen duas vezes por seu estilo de pilotagem no duelo com Norris. No final, o tetracampeão terminou apenas em sexto lugar. De acordo com Norris, todos esses momentos foram difíceis em 2024, mas são exatamente essas situações que lhe dão esperança para 2025.

Porque ele aprendeu em 2024 "que eu posso lutar", ele enfatiza e explica em relação aos seus duelos com Verstappen: "O que você não vê de fora são alguns desses momentos em que teríamos batido se eu tivesse feito certas coisas".

"Para ser honesto, é provavelmente com os momentos mais difíceis que você aprende mais", diz Norris, que afirma estar "definitivamente" mais confiante para o novo ano após suas experiências em 2024. Ele também deixa claro: "Não duvidei de mim mesmo este ano em termos de ritmo".

De qualquer forma, isso foi bom, e ele tem a impressão de que também melhorou em outras áreas "nas últimas três, quatro ou cinco corridas" do ano. "Tenho a sensação de que consegui alguns resultados muito bons", disse Norris

O fator decisivo em 2025 é que a McLaren esteja na disputa desde a primeira corrida. "Do ponto de vista da equipe e também para mim, como piloto, ainda não tivemos essa sensação", lembra Norris, enfatizando que espera que as coisas deem certo em 2025.

Olhando para 2024, ele explica: "Perdemos muitos pontos [nas primeiras corridas]. E eu estava em uma posição em que não conseguia recuperar o atraso tanto quanto precisava e queria".

Após a quinta corrida da temporada, na China, Norris já estava 52 pontos atrás de Max Verstappen, com os dois separados por 63 pontos no final do ano. Se a temporada tivesse começado apenas em Miami, teria sido um duelo acirrado pelo título entre os dois até a final em Abu Dhabi.

"Mas não estou usando nada disso como desculpa", esclarece Norris, enfatizando mais uma vez que "eu não tinha o que era preciso para lutar com Max nesta temporada e fazer o que tinha de fazer", conclui.

