A intertemporada da Fórmula 1 neste começo de 2025 promete ser diferente da habitual. Com a pré-temporada marcada para os dias 26 a 28 de fevereiro no Circuito do Sakhir, no Bahrein, a dinâmica dos tão aguardados e tradicionais lançamentos dos carros promete ser muito diferente.

A F1 marcou um evento em Londres no dia 18 de fevereiro como forma de abrir as celebrações dos 75 anos da categoria, usando o dia também para que as equipes possam fazer os lançamentos de seus carros e as primeiras aparições públicas dos novos pilotos.

Mesmo com o evento, a F1 deixou ainda as equipes livres para fazerem lançamentos separados, caso assim desejem. A Williams mesmo é uma que vai se aproveitar disso. A equipe de Grove vai divulgar o carro de 2025, o FW47 no dia 14 de fevereiro, enquanto a pintura do modelo de 2025 será revelada apenas no evento do dia 18.

Por outro lado, a Red Bull já confirmou que vai divulgar no evento de Londres o carro da dupla Max Verstappen e Liam Lawson.

Já a Ferrari não vai perder a oportunidade de fazer em solo italiano a apresentação do primeiro carro a ser utilizado pelo heptacampeão Lewis Hamilton. Por isso, o herdeiro do SF-24, de nome ainda a ser confirmado, será lançado no dia seguinte ao evento, em 19 de fevereiro.

Confira o calendário de lançamentos dos carros da F1 2025:

(Nota em constante atualização)

Equipe Carro Data de apresentação McLaren MCL39 A confirmar Ferrari ? 19 de fevereiro Red Bull RB21 18 de fevereiro (Evento F1) Mercedes W16 A confirmar Aston Martin AMR25 A confirmar Alpine A525 A confirmar Haas VF-25 A confirmar Racing Bulls VCARB02 A confirmar Williams FW47 14 de fevereiro Sauber C45 A confirmar Apresentação em Londres N/A 18 de fevereiro

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!