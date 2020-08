A partir do GP da Bélgica, as equipes da Fórmula 1 poderão contar com um maior número de membros presentes no paddock. Até então, cada uma estava restrita a 80 pessoas por evento mas agora poderão ter dez a mais.

A mudança coincide com o retorno dos motorhomes das equipes em Spa, após eles terem sido obrigados a usar espaços temporários fornecidos pelos circuitos, além de uma central de alimentação única, ao longo das seis primeiras etapas.

Como parte das preparações para o retorno às corridas sob o Código de Conduta contra Covid da FIA, foi acordado que cada equipe poderia contar com apenas 80 pessoas em cada evento fechado, aqueles sem público.

Isso inclui o já estabelecido número de 60 pessoas associados com a operação do carro e que estavam sujeitos a restrições de circulação. Os outros 20 incluíam pilotos, gerentes, fisioterapeutas, assessores e qualquer um relacionado à equipe.

Após seis corridas, as equipes concordaram em retornar a usar seus próprio motorhomes e serviços de alimentação. Então, para permitir a presença desses funcionários extras, o número de pessoas liberadas subiu para 90.

Esse número foi aprovado formalmente pelo Conselho Mundial do Esporte a Motor da FIA e acrescentado ao regulamento esportivo. Em outra atualização a uma regra introduzida neste ano, o regulamento de alocação de pneus recebeu uma flexibilização.

Para tornar a vida da Pirelli mais fácil devido à incerteza do calendário, foi acordado antes da temporada que todos os pilotos teriam uma alocação idêntica para cada corrida, com dois jogos de pneus duros, três de médios e oito de macios.

A regra especificava que que havia sido mexida e seguiria "a menos que determinada pela FIA com a anuência da fornecedora". A principal razão para a mudança é o evento de apenas dois dias em Ímola, mas permitirá também mudanças para alocações alternativas caso seja necessário.

Uma terceira mudança confirmada pelo Conselho é a proibição de testes com carros velhos nas pistas adicionadas recentemente ao calendário. A regra vale para espaços adicionados após 04 de outubro de 2019, quando o calendário original de 2020 foi publicado.

