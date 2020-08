Após a saída da Renault na terça, a Ferrari segue como a única equipe com recurso contra a punição dada pela FIA à Racing Point no caso de cópia na Fórmula 1. Com as audiências esperadas para o mês de setembro em Paris, a equipe italiana segue analisando se mantém o recurso ou se segue as demais equipes que se afastaram.

A direção da Ferrari recebeu um rascunho das mudanças no regulamento prometidas pela FIA, que afirma que tornará mais difícil para as equipes realizarem cópias como a da Racing Point.

A Renault, que abriu o caso questionando a legalidade da cópia da Mercedes W10 feita pela Racing Point, anunciou na terça (25), a retirada do protesto, afirmando que está feliz com o direcionamento dado pela FIA com as mudanças no regulamento.

No momento, a direção da Ferrari está analisando a proposta de mudança no regulamento enviada pela FIA às equipes, visando evitar novos casos de cópias.

Portanto, ainda não foi excluída a possibilidade que a Ferrari irá seguir a direção das outras equipes, que retiraram o protesto. Mas os experts da Scuderia querem garantir que o novo regulamento proposto por Nikolas Tombazis dará as respostas que eles esperam com relação à partes copiáveis e o papel de um construtor na F1.

A partir daí, a equipe ainda tem algumas semanas para reconsiderar o assunto. É esperado que a Ferrari possa receber da cúpula da FIA as principais clarificações que busca para resolver as dúvidas que ainda persistem.

Button compara ‘aniquilador’ Verstappen a Senna e Schumacher: “Adoraria vê-lo enfrentar Hamilton”

Podcast – Na guerra de bastidores dos circuitos, qual é o calendário dos sonhos da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: