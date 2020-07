Depois do sofrimento nos GPs de Áustria e Estíria, o fã da Ferrari voltou a sorrir no segundo treino livre para o GP da Hungria de Fórmula 1. Em sessão embolada pela chuva, o alemão Sebastian Vettel foi o mais rápido no Hungaroring.

O tetracampeão mundial cravou 1min40s464 e superou Valtteri Bottas. Vencedor do GP da Áustria e atual líder do campeonato 2020, o piloto finlandês da Mercedes ficou a 0s272 da Ferrari de Vettel.

Quem completou o top-3 em Budapeste foi o espanhol Carlos Sainz. Futuro companheiro do monegasco Charles Leclerc na Ferrari, o atual piloto da McLaren ficou a 1s320 de seu antecessor no time de Maranello.

O canadense Lance Stroll e o mexicano Sergio Pérez, ambos da Racing Point, fecharam os cinco mais rápidos, à frente do francês Pierre Gasly, da AlphaTauri. Seu compatriota Romain Grosjean, da Haas, foi o oitavo, à frente de Raikkonen e Leclerc.

Pista molhada atrasou voltas 'rápidas'

Depois do tempo seco no primeiro treino livre, o circuito húngaro foi 'lavado' pela chuva em Budapeste e complicou a vida dos pilotos, que pouco puderam arriscar no travado traçado do Hungaroring.

As voltas rápidas cronometradas demoraram bastante a sair e os pilotos usaram a maior parte do treino para avaliar as condições da pista, já que a previsão para o fim de semana também é de chuva.

Tamanho foi o prejuízo aos pilotos na segunda sessão que nem o líder da prática inaugural conseguiu registrar um giro veloz: trata-se do piloto britânico Lewis Hamilton, vencedor do GP da Estíria com a Mercedes.

O sofrimento dos competidores foi tamanho que o campeão mundial de 2007, Kimi Raikkonen, finlandês da Alfa Romeo, chegou a brincar dizendo que a parte da pista com maior aderência era o pitlane.

Resultados:

