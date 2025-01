F1 - Newey: Temporada 2026 poderá ser definida pelos motores

O icônico designer de carros Adrian Newey acredita que os novos regulamentos técnicos da Fórmula 1 para 2026 podem muito bem levar a uma série dominada por motores nas primeiras temporadas, traçando paralelos com 2014.

Newey, que se juntará à Aston Martin em março, acredita que há uma "grande chance" de que um dos fabricantes de motores que projetam as unidades de potência mais orientadas para os híbridos roube a cena, assim como os motores Mercedes se mostraram dominantes quando as unidades de potência híbridas foram introduzidas pela primeira vez em 2014.

Os carros do próximo ano contarão com unidades de potência que eliminarão os motores elétricos MGU-H extremamente complexos e caros, mas extrairão muito mais energia de uma unidade MGU-K mais proeminente, enquanto usam combustíveis sustentáveis.

Haverá também um sistema de ultrapassagem para dar aos carros um impulso extra enquanto seguem o carro da frente, imitando o efeito do atual sistema DRS.

"Deve haver uma grande chance de que seja uma fórmula de motor no início", disse Newey ao portal alemão Auto Motor und Sport. "Não me lembro de outra ocasião na Fórmula 1 em que os regulamentos do chassi e do motor tenham sido alterados simultaneamente e em que, nesse caso, os regulamentos do chassi tenham sido redigidos para tentar compensar, digamos, os regulamentos da unidade de potência. Portanto, trata-se de uma dimensão extra".

Adrian Newey, Equipe de Fórmula 1 da Aston Martin Foto de: Aston Martin Racing

"Tem que haver uma chance de que um fabricante saia bem na frente, e isso se tornará um regulamento dominado pela unidade de potência, pelo menos no início".

"Há uma chance de que, se for no lado do motor de combustão, alguém crie um motor de combustão dominante que dure durante toda a duração da fórmula, porque, da forma como os regulamentos são escritos, é muito difícil para as pessoas que estão atrás alcançá-los".

"Se for do lado elétrico, haverá muito mais capacidade de recuperar o atraso. E no que diz respeito ao combustível, que também pode ter um papel importante, há flexibilidade em princípio, mas com as restrições de dinamômetro e o fato de que tudo é tão otimizado, não se pode simplesmente colocar um combustível diferente em um motor que não foi otimizado para ele".

A Aston Martin, futura equipe de Newey, está unindo forças com a Honda como sua parceira de motores, enquanto a empresa de petróleo saudita Aramco está fornecendo combustíveis sustentáveis.

A Audi está entrando como um novo fabricante de unidades de potência após ter concluído a aquisição da Sauber, enquanto a Red Bull está construindo seus próprios motores no campus da Red Bull Powertrains em Milton Keynes, em cooperação com a Ford.

Renderizações de carros da FIA F1 2026 Foto de: FIA

Ao lado dos atuais fornecedores, Mercedes, Ferrari e Honda, um sexto fabricante deve se juntar assim que a marca Cadillac, da General Motors, estiver pronta para produzir seus próprios motores, com a equipe de expansão também pronta para se juntar ao grid em 2026. Enquanto isso, a Renault abandonou seu programa de unidades de potência, com a Alpine tornando-se cliente da Mercedes.

Embora os regulamentos do motor tenham sido publicados há muito tempo, as equipes só tiveram permissão para colocar seus projetos de carros de 2026 no túnel de vento na virada do ano, após a aprovação dos regulamentos técnicos no final do ano passado.

Newey disse que seu foco principal seria o carro de 2026 da Aston Martin enquanto ele se atualiza com os novos regulamentos em março. "Minha concentração será claramente em 2026", disse ele. "Sem dúvida, Lawrence [Stroll, proprietário da Aston] vai querer que eu me envolva um pouco com o carro de 2026. Então, se eu posso realmente contribuir com alguma coisa ou não, não tenho ideia até começar.

"Estou fora da F1, na verdade, desde o final de abril. Tenho pouco conhecimento detalhado dos novos regulamentos".

"No que diz respeito à unidade de potência, os regulamentos já estão em vigor há algum tempo, mas em termos de chassi, aerodinâmica e dinâmica do veículo, não tenho muito conhecimento, então será uma curva de aprendizado rápida quando eu começar", conclui.

