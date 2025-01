Lewis Hamilton já deu suas primeiras voltas com o macacão da Ferrari e segue se adaptando a forma de trabalho da equipe de Maranello. O piloto terá mais algumas chances de testar o carro vermelho da Fórmula 1, mas já se provou uma verdadeira febre entre os tifosis.

"Esses são dois dos maiores nomes dos 75 anos de história da Fórmula 1", disse o comentarista da Sky Sports e ex-piloto de F1 Martin Brundle.

"Alguns podem dizer que são os dois maiores nomes, Ferrari e Hamilton, se unindo. Lewis todo de vermelho, o escarlate da Ferrari".

Além da batalha pelos vários campeonatos mundiais, que provavelmente será acirrada, a empolgação em torno da temporada de 2025 também se baseia fortemente nesse novo capítulo da carreira de Hamilton. Uma página em branco esperando para ser coberta de tinta e na qual muitos depositaram suas esperanças, especialmente os fãs da Scuderia.

"Ele teve seu tempo na McLaren e depois na Mercedes", acrescentou Brundle. "Esta é apenas sua terceira equipe na F1. E ele vai querer mostrar que, apesar dos 40 anos, não está em declínio, como algumas pessoas disseram no ano passado. Ele quer mostrar que tomou a decisão certa. E acho que ele irá para lá cheio de energia".

"É um pouco desafiador, porque ele tem que falar em uma língua diferente, entender a maneira como esta equipe trabalha. Ele deixou para trás Bono, seu famoso engenheiro, e o conforto da Mercedes, então não vai ser tão fácil, e é por isso que acho que ele chamou Angela [Cullen] e seu gerente Marc Hynes, para construir uma equipe ao seu redor".

A campanha de Hamilton em 2024 não foi a melhor de sua carreira, pelo contrário, pois ele registrou seu pior resultado no campeonato de pilotos, com o oitavo lugar. Em especial, o britânico teve dificuldades na classificação, ficando muitas vezes atrás do companheiro de equipe George Russell.

Embora essa nova aventura com a Ferrari tenha encantado a maioria dos fãs, alguns ainda se lembram dos erros de Hamilton no ano passado, que às vezes até lhe custaram a vitória, como no GP de Las Vegas, quando seu décimo lugar na classificação permitiu que Russell vencesse a corrida. No entanto, muitos veem o heptacampeão ressurgindo das cinzas quando ele vestir o traje vermelho.

"Acho que a velocidade [ainda] está lá", explicou Brundle. "O melhor de Hamilton está na frente ou atrás dele? Acho que é atrás dele. Acho que ele perdeu sua vantagem com a idade, isso é natural. Às vezes, ele se envolve em brigas que não vence como antes, ou comete um erro na classificação".

"Mas acho que mesmo 96-97% de Lewis Hamilton em um carro vencedor ainda é bom o suficiente, ele tem a experiência. E, como eu disse, acho que sua energia e seu entusiasmo serão revigorados por toda essa experiência, e ele não se sentirá sobrecarregado por dirigir uma Ferrari, como tantos pilotos já se sentiram".

"E não vamos nos esquecer de que, embora ele não seja um piloto da Ferrari, os fãs italianos, os tifosi, o adoram. Só se passou um dia e eles já o adoram. Eles o aplaudiram quando ele estava vencendo com uma Mercedes".

Um dos maiores obstáculos entre Hamilton e um possível oitavo título mundial em 2025, sem mencionar outros favoritos, como os pilotos da McLaren ou Max Verstappen, será seu novo companheiro de equipe, Charles Leclerc. Para Brundle, a desculpa da adaptação só funcionará para o britânico por algum tempo, e ele terá que entrar no ritmo das coisas rapidamente para tentar vencer o monegasco em seu próprio campo de jogo: a equipe que o viu crescer nos últimos sete anos.

"Ele tem que usar sua experiência", disse o comentarista. "Não há desculpas nesse nível. Até mesmo os novatos [não têm desculpas], mas eles podem receber meia temporada, no máximo, para se recompor. Para alguém como Lewis, você espera que em duas ou três corridas ele tenha dominado o ambiente e o carro".

"Você nunca deve subestimar Lewis Hamilton, mas Charles Leclerc é rápido, não há dúvida sobre isso. E ele parou de sofrer acidentes por um tempo, porque costumava se esforçar demais no carro e batia no muro com muita frequência. Mas Charles se tornou um verdadeiro campeão, e [Hamilton] corre o risco de levar uma grande surra. Realmente".

Com Oleg Karpov

