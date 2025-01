F1: Mercedes revela data de lançamento do W16, carro de 2025

A Mercedes apresentará seu carro W16 para temporada 2025 da Fórmula 1 em 24 de fevereiro, dois dias antes do início dos testes de pré-temporada no Bahrein.

O W16 será seu primeiro carro desde o W03 de 2012 a não ser pilotado por Lewis Hamilton, enquanto se prepara para uma temporada com sua nova formação, com George Russell e o novato Andrea Kimi Antonelli.

O Motorsport.com havia apurado anteriormente que a equipe sediada em Brackley não realizaria seu evento de lançamento habitual em Silverstone. Em vez disso, o carro será revelado em 24 de fevereiro, antes de ser testado no dia de filmagens oficial no Circuito Internacional do Bahrein, no dia 25.

Os testes de pré-temporada serão realizados na pista de Sakhir de 26 a 28 de fevereiro, antes da corrida de abertura da temporada no GP da Austrália, em Albert Park, de 14 a 16 de março.

A Mercedes terminou em quarto lugar no campeonato de construtores de 2024 e, embora tenha voltado a vencer depois de um 2023 fraco, seu W15 foi prejudicado por uma janela de atualizações estreita e superaquecimento frequente dos pneus traseiros.

Isso muitas vezes custou à equipe a distância de uma corrida, tanto em climas mais quentes quanto em circuitos de alta energia, que frequentemente tiravam os pneus da faixa de trabalho ideal à medida que os traseiros superaqueciam.

Lançamento do carro da Mercedes em 2025 Foto de: Equipe Mercedes GP Petronas de Fórmula 1

Por outro lado, o carro conseguiu ligar os pneus com mais sucesso em condições mais frias, como demonstrado pelo domínio do fim de semana em Las Vegas.

O W15 também funcionou melhor em alturas baixas, o que prejudicou o desempenho em circuitos mais irregulares, quando o piso precisava ser elevado para limitar o contato com a pista.

O chefe de engenharia de pista, Andrew Shovlin, teorizou que a equipe também foi prejudicada por um atraso percebido em seu cronograma de atualização em relação às outras equipes da frente, pois precisava de tempo para entender o conceito totalmente novo desenvolvido para 2024.

A Mercedes também revelará sua pintura para 2025 no lançamento coletivo da temporada da F1 na O2 Arena, em Londres, em 18 de fevereiro, para comemorar o 75º aniversário da F1.

A Ferrari e a Williams anunciaram as datas de lançamento de suas máquinas para 2025, com a equipe britânica planejando revelar seu novo FW47 antes do evento de lançamento da pintura coletiva em um esquema de cores especial.

Datas de lançamento dos carros de F1 de 2025

Equipe Data Williams 14 de fevereiro Ferrari 19 de fevereiro Mercedes 24 de fevereiro Red Bull TBC McLaren TBC Aston Martin TBC Alpine TBC Haas TBC Racing Bulls TBC Sauber TBC

