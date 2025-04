Red Bull, mas ela ainda celebrará sua parceria de sucesso com a Honda na O início da temporada de 2025 pode não ter saído como planejado na sede da, mas ela ainda celebrará sua parceria de sucesso com ana Fórmula 1 em grande estilo no GP do Japão deste fim de semana, antes que as duas partes 'se separem' para novas oportunidades.

Marcando o 60º aniversário da primeira vitória da Honda em uma corrida de F1 - conquistada por Richie Ginther no GP do México de 1965 -, o RB21 da Red Bull está estampado com uma pintura de tributo única com as cores vermelha e branca do Japão e, com Yuki Tsunoda, a fabricante agora também tem um piloto local em um dos assentos.

Com uma mudança para a Aston Martin e regulamentos de motor substancialmente diferentes em 2026, esta temporada não marca apenas o fim da associação da Honda com a Red Bull, mas também o fim de seu arco de redenção da era híbrida, passando da 'humilhação' com a McLaren para dois títulos de construtores com a Red Bull e quatro campeonatos de pilotos com Max Verstappen.

A Honda voltou à F1 como fabricante em 2015, um ano após o início da era híbrida, mas antes de estar realmente pronta para isso. E isso ficou evidente. O tão alardeado reencontro da marca com a McLaren se transformou em um desastre absoluto, tanto do ponto de vista técnico quanto cultural.

A Honda chegou à F1 com uma unidade de potência extremamente ambiciosa e bem embalada, o chamado conceito "tamanho zero", que trouxe consigo uma série de problemas tanto em termos de fornecimento de potência quanto de confiabilidade, exigindo uma reformulação completa da arquitetura do motor para as temporadas seguintes.

Foi no GP do Japão, há 10 anos, que a fabricante enfrentou sua maior humilhação, quando Fernando Alonso chamou a unidade de potência da marca nipônica de "motor de GP2" pelo rádio da equipe depois que Verstappen o ultrapassou facilmente na reta.

Juntamente com outros conflitos internos e diferenças culturais, o incidente contribuiu para o dano irreparável ao relacionamento e, embora houvesse sinais marcantes de progresso por parte da Honda, o acordo com a McLaren foi encerrado após 2017.

"De 2015 a 2017, foi uma situação muito difícil tanto para a Honda quanto para a equipe", o presidente da Honda HRC, Koji Watanabe, relembra o incidente com Alonso. "Foi um período particularmente frustrante em nossa história, e houve momentos em que nosso relacionamento ficou tenso. Mas acho que nos tornamos mais fortes porque superamos essa frustração".

Mas, enquanto a McLaren decidiu procurar outra fabricante, a Red Bull estava em busca de um parceiro de trabalho próprio, pois estava cada vez mais frustrada com sua então fornecedora Renault.

Dadas as dificuldades iniciais da Honda para ganhar velocidade, a decisão da Red Bull de mudar primeiro para a fabricante com a Toro Rosso em 2018 e, posteriormente, com a equipe principal um ano depois, levantou algumas sobrancelhas no paddock e foi vista como uma grande aposta.

"Chegamos à conclusão de que a Honda está fazendo um bom progresso tanto em termos de desempenho quanto de confiabilidade e chegamos à conclusão de que, puramente por razões técnicas, essa é a decisão certa", disse Christian Horner, da Red Bull, em meados de 2018, afirmando que sua operação e a Honda cultivaram uma "relação de trabalho saudável", algo que a McLaren não conseguiu.

A Honda se aproximou muito mais da Red Bull em Milton Keynes, ao mesmo tempo em que convidou funcionários importantes para sua fábrica em Sakura, no Japão.

Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing, com Christian Horner, Diretor de Equipe, Red Bull Racing, membros da Honda Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A prova de que tanto a Red Bull quanto a Honda haviam feito progressos veio logo em seguida, com Verstappen ocupando o terceiro lugar no pódio, atrás da dominante Mercedes, no GP da Austrália de 2019, disputando com Sebastian Vettel e Charles Leclerc, da Ferrari, o terceiro lugar no campeonato.

Uma vitória marcante chegou na Áustria no final daquele ano, a primeira vitória da Honda em um GP desde o triunfo no GP da Hungria de 2006 com Jenson Button.

Em entrevista ao Motorsport.com no ano passado, Watanabe disse que Verstappen desempenhou um papel fundamental para ajudar o relacionamento entre as duas partes a florescer, com um gesto pós-corrida na Áustria que o tornou particularmente querido para a orgulhosa empresa japonesa.

"Minha maior lembrança é ele apontando para o logotipo da Honda no pódio na Áustria, no Red Bull Ring", disse Watanabe. "Eu estava embaixo do pódio e aquele foi um momento muito especial para mim. Ele agradece muito à Honda em público, o que é importante para todas as pessoas que trabalham para a Honda".

'É um relacionamento muito bom. Confiamos um no outro e temos orgulho de trabalhar juntos, por isso sentiremos falta dele no futuro".

Mas enquanto a Red Bull-Honda se fortalecia, a marca japonesa anunciou no final de 2020 que se retiraria da F1 após 2021, citando recursos de economia de custos na esteira da pandemia da COVID-19.

Somente após intensas conversas, a marca concordou em continuar fornecendo motores para as duas equipes da Red Bull sob o rótulo HRC.

A Honda foi recompensada por permanecer com a Red Bull com dois títulos de construtores em 2022 e 2023, mesmo que os motores da equipe fabricados no Japão funcionassem oficialmente sob a marca Red Bull Powertrains.

Seu objetivo final era apoiar um piloto local desde seu projeto Formula Dream até uma vaga de primeira linha na Fórmula 1, uma meta que parecia fadada ao fracasso até poucas semanas atrás. Mas a decisão da Red Bull de trocar Liam Lawson e Yuki Tsunoda finalmente deu ao piloto japonês a chance de sua vida, mesmo que ela esteja repleta de armadilhas no indomável RB21.

Fazer a troca antes da corrida de Suzuka deste fim de semana - com uma pintura japonesa - aumenta a pressão sobre Tsunoda, mas também aumenta o apelo para a Honda, que supostamente aumentou seu compromisso financeiro.

"Na Honda, temos o compromisso de desenvolver pilotos que possam competir no cenário global e acredito que um de nossos principais objetivos foi alcançado", disse Watanabe. "Estou muito feliz que Yuki esteja fazendo sua estreia com uma pintura especial em comemoração ao 60º aniversário de nossas vitórias na F1, e espero sinceramente que ele alcance grandes resultados".

A reviravolta da Honda ao deixar a F1 chegou tarde demais para salvar sua parceria com a Red Bull, com a marca indo para o projeto hiper ambicioso da Aston Martin. Mas 10 anos depois da temida 'humilhação da GP2', a gigante japonesa pode finalmente dizer que fechou o ciclo.

MAIOR CRISE de PILOTOS da RBR? Norris X Piastri round 3, NOVO CHEFE NA SAUBER e mais! Victor Ludgero

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!