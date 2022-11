Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris sentiu que teria enfrentado muita dificuldade para chegar ao final do GP de São Paulo de Fórmula 1 depois de se sentir mal durante todo o fim de semana no Brasil.

O piloto da McLaren perdeu as atividades com a mídia na quinta-feira, após sofrer uma intoxicação alimentar. Norris participou do treino livre e da classificação na sexta, mas voltou a se sentir mal depois da sprint no sábado.

Ele foi liberado para a corrida de domingo, mas admitiu que, de certa forma, teve “sorte” de ter abandonado por conta de um problema elétrico no carro na volta 51, já que sentia que estava começando a lutar com o mal estar depois de perder cerca de 4kg ao longo de quatro dias.

"Eu estava muito no sábado", disse ele quando perguntado pelo Motorsport.com sobre sua condição. “Estava um pouco melhor [no domingo], mas não fiz muito da corrida. Cheguei a um ponto em que comecei a lutar um pouco fisicamente, mas minha corrida acabou. Estou bem, estou melhorando a cada dia."

“Especialmente a partir de quinta-feira, fiquei dois dias sem comer, dois dias sem beber, emagreci três e meio, quase quatro quilos. Eu realmente lutei muito. Todo mundo achou que eu estava bem depois de sexta-feira, porque fiz um bom trabalho e fomos rápidos, mas foi exatamente o contrário. Então, só preciso me recuperar para o próximo fim de semana."

“Porém, tenho certeza de que se não tivesse abandonado e tivesse chegado ao final da corrida, estaria em péssimas condições. Então, de certa forma, tenho sorte de não ter feito isso, mas também foi uma pena.”

Norris reconheceu que, nas circunstâncias, era difícil atuar dentro do carro, mas sentiu que poderia realizar o que precisava durante as sessões.

“É difícil, quero dizer, o primeiro foi o TL1 na sexta-feira, onde havia tanta coisa acontecendo no meu cérebro e eu não estava saindo do caminho das pessoas muito bem. Acho que [no domingo] não me custou nada, estávamos apenas muito, muito lentos. E mesmo sábado [na sprint] não ganhei nada, não perdi nada. Talvez na sexta-feira no quali tenha havido alguns pequenos erros e erros de julgamento.

“Mas sempre senti que quando estava no carro e na minha volta, especialmente na volta de qualificação, podia fazer o que precisava. Mas por causa da longevidade, da corrida de sprint, no final eu estava em uma condição muito ruim.

Houve pontos durante o fim de semana em que Norris temeu não poder participar da corrida e o britânico agradeceu o apoio que recebeu da equipe médica que o tratou.

“Se eu continuasse o restante do fim de semana como estava na quinta-feira, provavelmente não teria corrido. Fiz um pouco de progresso na sexta, não muito, mas felizmente foi apenas a classificação e a classificação com a qual eu poderia sobreviver.

“Se eu fosse direto para uma corrida na sexta-feira, provavelmente não teria conseguido. Houve alguns pontos na quinta em que pensei que talvez não pudesse correr, mas tive muito apoio. Todos os médicos vieram até mim no meu hotel, todos me deram o máximo de apoio que podiam.”

