Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel diz que não sente nenhuma pressão externa para encerrar sua carreira na Fórmula 1 em alta e insiste que está “em paz” enquanto se aproxima de sua corrida final.

Vettel tem apenas um fim de semana de corrida antes de pendurar o capacete e o alemão insiste que a única pessoa que ele precisa satisfazer em termos de desempenho é ele mesmo.

“A maneira como penso sobre isso”, disse ele quando questionado pelo Motorsport.com sobre sair em alta. “Pensei em muitas coisas antes de tomar a decisão e há muita reflexão de fora talvez para as pessoas, é importante fazer uma boa corrida? Claro que seria bom vencer minha última corrida, mas sendo realista, acho que vai ser muito difícil!

“E, claro, de fora, você acha que será muito melhor sair em alta, que é tão importante vencer a última corrida, ou ganhar outro campeonato, ou vencer o campeonato e depois desistir. Só que a única pessoa que realmente importa sou eu. Então, é claro, você poderia dizer que é uma boa história e é uma maneira melhor de seguir. Mas quem tem que lidar com a partida de qualquer maneira?

“Sem desrespeito, não você ou a opinião geral. De certa forma, sou apenas eu, não sendo egoísta. Mas é assim que eu vejo. Portanto, estou em paz com isso. Eu sei que minha última corrida provavelmente não será o destaque de todas as corridas que fiz. Não importa muito."

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Depois de uma segunda temporada muitas vezes frustrante com a Aston Martin, Vettel teve desempenhos impressionantes nas corridas recentes em Suzuka e Austin, vencendo uma batalha na última volta em ambas as ocasiões e mostrando sinais de seu antigo fogo.

"Quero dizer, foi ótimo", disse ele. "Gostei muito mais dessas corridas do que, por exemplo, no México, onde você está indo para trás porque está muito lento. Então, com certeza, mas acho que, no geral, tenho muita sorte de ter feito tantas corridas em que estava indo para frente e não apenas para trás”.

Solicitado a resumir sua carreira, Vettel disse que era muito cedo para fazer uma avaliação.

“Ainda não olhei para trás. As pessoas que conheci e com quem trabalhei. Certamente há alguns momentos que talvez não tenham sido bons, mas acho que eles me ajudaram a chegar onde estou hoje.

“Então eu não tenho nenhum arrependimento real. Acho que me diverti muito. Isso resume tudo. Acho que foi um privilégio e estou muito feliz por levar tudo isso, tudo o que aprendi, tudo o que pude vivenciar, todo o apoio que recebi, assim como espero me impulsionar no próximo capítulo."

Questionado se estava se sentindo nostálgico, ele acrescentou: "Não sei como será na próxima semana. Mas sim, não sei se pareço muito nostálgico no momento!

"Acho que às vezes passo muito tempo pensando no que vem a seguir e não aproveitando tanto o presente. Mas dificilmente gasto tempo olhando para trás, além de entender por que fui tão lento, o que estávamos perdendo? E assim por diante."

RETA FINAL: Pérez x Verstappen x Hamilton e outras tretas da F1 no Brasil Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music