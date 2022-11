Carregar reprodutor de áudio

Fica ou não fica? Poucas horas depois de rumores sobre a iminente saída de Mattia Binotto do comando da Ferrari na Fórmula 1 tomar conta das redes sociais, a equipe emitiu um comunicado à imprensa alegando que aquela informação era "totalmente infundada".

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o presidente da escuderia italiana, John Elkmann, teria tomado a decisão de demitir Binotto e colocar o chefe de equipe da Alfa Romeo, Frederic Vasseur, no lugar já em janeiro de 2023.

Poucas horas depois da informação tomar conta das redes sociais, a Ferrari, por meio do seu perfil oficial, emitiu um comunicado à imprensa dizendo: "Em relação às especulações que apareceram em alguns órgãos de imprensa sobre a posição do chefe de equipe da Scuderia, Mattia Binotto, a Ferrari anuncia que são rumores totalmente infundados"

Nas respostas do comunicado, muitas pessoas fizeram questão de destacar que este foi exatamente o mesmo discurso adotado por Otmar Szafnauer pouco antes dele deixar a Aston Martin e assumir o cargo de chefe de equipe da Alpine.

Mesmo com Matia Binotto sendo responsável por trazer a equipe de volta ao pelotão da frente depois de dois anos complicados, a falta de liderança nesta temporada foi claramente percebida e diversas vezes questionada. Ao longo de 2022, Binotto deixou claro que não enxergava a necessidade de uma troca na equipe estratégica e de procedimentos mesmo após erros grotescos que atrapalharam os pilotos diretamente em vitórias que acabaram 'de bandeja' para os rivais - lembre-se dos GPs de Silverstone, Hungria e Mônaco.

Restando uma corrida para o fim do campeonato, a Ferrari briga com a Mercedes - que sofreu duramente no início do ano com o W13 - pelo segundo lugar nos construtores com apenas 19 pontos de diferença entre eles em Abu Dhabi e Charles Leclerc está empatado com Sergio Pérez, ambos com 190 pontos - no campeonato de pilotos e buscam a vice-liderança.

