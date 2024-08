A primeira classificação da Fórmula 1 após as férias de agosto foi com pitadas de elementos surpresa. A pole ficou com Lando Norris, com o tempo de 1m9s673 enquanto Lewis Hamilton e Carlos Sainz foram eliminados ainda no Q2.

Max Verstappen e Oscar Piastri completaram os três primeiros colocados no grid de largada em Zandvoort. Essa foi a quarta pole position da carreira do britânico da equipe de Woking.

A classificação

Na primeira tentativa do Q1, a Mercedes foi quem apresentou o tempo mais rápido com Lewis Hamilton ficando 0s002 atrás. Seguido por Verstappen e Piastri.

Na segunda tentativa, Pérez conseguiu melhorar o tempo feito pelo piloto das Flechas de Prata e foi ao Q2 na primeira colocação. Foram eliminados: Ricciardo, Ocon, Bottas, Zhou e Sargeant - que não foi à pista por conta da forte pancada que ele deu ainda no Q3 (o carro ainda estava sendo consertado).

Q2

As primeiras voltas da segunda parte da sessão foram marcadas pelos tempos feitos pelos pilotos da McLaren, com Norris e Piastri andando na casa de 1m10s, com uma dobradinha nessa altura do quali.

A segunda tentativa ficou marcada pela necessidade de Hamilton e Leclerc em conseguir o tempo suficiente para conseguir não ser eliminado, o que não aconteceu com Lewis nem com Carlos, que caíram no Q2.

Com isso, os eliminados foram: Sainz, Hamilton, Tsunoda, Hulkenberg e Magnussen.

Q3

Na última parte da classificação, Norris fez o tempo mais rápido do fim de semana com 1m10s074, novamente com Piastri atrás dele. Verstappen em terceira e Russell na quarta colocação.

No fim, Stroll fez sua única volta - por precisar economizar pneus, assim como Alonso. No fim, Norris melhorou ainda mais seu tempo e ficou com a pole.

NORRIS BATE VERSTAPPEN E É POLE NA HOLANDA! Piastri 3º, Russell 4º, HAMILTON/SAINZ ELIMINADOS NO Q2

