O anúncio da Alpine de que promoverá Jack Doohan a uma vaga na Fórmula 1 em 2025 deixa apenas três cockpits disponíveis no grid do próximo ano.

Mas, na realidade, não há muitas opções disponíveis para os pilotos que ainda estão tentando garantir seu futuro, porque em todas as probabilidades há apenas uma vaga completamente aberta.

Embora a Mercedes, a RB e a Sauber/Audi ainda não tenham confirmado oficialmente suas formações, as duas primeiras equipes já estão bem definidas quanto ao que vão fazer.

Na Mercedes, agora é quase certo que Andrea Kimi Antonelli receberá a indicação para guiar ao lado de George Russell como substituto de Lewis Hamilton.

O anúncio poderá ser feito já no próximo fim de semana, no GP da Itália - onde o jovem italiano também deverá participar da primeira sessão de treinos livres.

A situação na Red Bull e na RB é um pouco mais fluida, mas, da mesma forma, é mais um caso de três em dois, em vez de haver uma porta aberta para a entrada de alguém de fora.

Com o conselheiro de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, sugerindo antes do GP da Holanda que Liam Lawson conseguirá uma vaga em uma das duas equipes da equipe no próximo ano, isso significa que Sergio Pérez (Red Bull) ou Daniel Ricciardo (RB) provavelmente terão que abrir caminho.

Liam Lawson, piloto reserva, Visa Cash App RB F1 Team, com Helmut Marko, consultor, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Os futuros de Pérez e Ricciardo para a segunda metade desta temporada estavam em dúvida depois de alguns momentos de incerteza nos estágios iniciais da campanha, mas foi decidido, no início das férias de verão, que ambos permaneceriam nas equipes por enquanto.

A Red Bull vai querer ver uma melhora nos dois pilotos para que eles permaneçam no próximo ano - e isso é algo de que ambos estão bem cientes.

Em discurso no início do fim de semana do GP da Holanda, Ricciardo disse que não tinha dúvidas de que Lawson merecia um lugar em tempo integral na F1 - algo que a Red Bull tem de lhe dar em 2025, de acordo com seu contrato, para que ele não fique livre para assinar com outra equipe.

Ricciardo disse: "Eu ainda sei que o desempenho é meu melhor amigo. Se eu fizer o que sei que posso fazer e sou capaz de fazer, acho que isso me coloca em uma posição muito boa para, obviamente, permanecer em algum lugar da família no próximo ano".

"Falando sobre Liam, eu o vi dirigir o carro no ano passado e acho que ele fez um ótimo trabalho. Acho que ele merece um lugar no grid".

"Então, de certa forma, estou feliz por ele e, se ele tiver um lugar garantido no próximo ano, acho que isso é bom, porque ele é um piloto merecedor".

Mas, embora de fora a escolha da Red Bull de escolher suas duas melhores opções entre os três candidatos pareça óbvia, pode haver outro cenário - o de Lawson ser emprestado e todos os três candidatos correrem na F1 no próximo ano.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Isso foi algo que o diretor da equipe Red Bull, Christian Horner, deu a entender que poderia ser uma possibilidade em meio à conversa sobre Lawson. Falando à Sky Sports sobre os comentários de Marko, referindo-se ao fato do piloto neozelandês definitivamente conseguir uma vaga em 2025, Horner disse: "Eu perguntei a ele [Marko], claramente, ele disse que terá um carro na Fórmula 1 no próximo ano. Poderíamos emprestá-lo. Nada está confirmado".

"Se não usarmos a opção de Liam, ele será um piloto livre em 2025, portanto, temos períodos de tempo específicos nos contratos dos pilotos em que isso se torna predominante."

A única possibilidade de um acordo de empréstimo é a equipe Sauber/Audi, que está considerando suas opções após a decisão de Carlos Sainz de recusar uma oferta que tinha e se juntar à Williams.

A Autosport entende que os chefes anteriores da Sauber demonstraram interesse em conseguir Lawson por empréstimo para 2025 no início do ano, antes que a informação esfriasse em meio à turbulência administrativa que levou à saída dos chefes Andrea Seidl e Oliver Hoffmann.

Embora essas conversas tenham fracassado, não é difícil imaginar que a contratação do diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, como novo diretor de equipe da Sauber, seja um elo óbvio para retomar as discussões - especialmente porque ele conhecerá bem os pontos fortes do jovem piloto.

Muito dependerá, no entanto, do que o novo COO Mattia Binotto também pensa em termos de escolher alguém tão novo como Lawson como companheiro de equipe de Nico Hulkenbergno para o próximo ano ou optar por alguém mais experiente.

Se a Sauber optar pela segunda opção, a escolha mais óbvia será o titular Valtteri Bottas, que está em conversações com Binotto sobre um novo contrato.

Valtteri Bottas, Equipe Stake F1 KICK Sauber C44 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ainda não há nada definido, mas o finlandês sente que há alguma positividade na forma como as discussões estão acontecendo - sem ter tido uma vibração semelhante com a administração anterior.

"Nos últimos seis meses, mais ou menos, parecia que eu não era a principal prioridade", disse Bottas em Zandvoort.

"Obviamente, houve uma contratação antes de mim e, obviamente, a equipe e a diretoria [estavam] procurando todas as opções, às vezes com pouca comunicação. Mas agora parece um pouco diferente".

"Houve uma redefinição clara, e agora há uma estrutura clara no topo sobre quem está fazendo o quê. Acho que isso é positivo para o futuro".

"Mattia vem de uma equipe que foi muito bem-sucedida. Ele sabe o que uma boa equipe realmente precisa, então acho que isso é bom para o futuro desta equipe".

Ele acrescentou: "Obviamente, eles tomam a decisão no final, mas estão avaliando todas as opções, sem dúvida, como deveriam. Mas imagino que eu deva estar em uma posição forte. Mas, obviamente, isso depende de Mattia e da Audi".

Todos os olhos agora estão voltados para Hinwil, que parece ser o centro do próximo movimento do mercado de pilotos da F1.

Russell bate Piastri e lidera o dia, com Verstappen só 5º e Ferrari mal. Veja:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!