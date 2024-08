A Mercedes se comprometeu a usar seu novo assoalho durante o restante do fim de semana do GP da Holanda de Fórmula 1, depois de questionar o seu potencial quando foi apresentado pela primeira vez na Bélgica.

Como parte de seu programa de atualização, que ajudou a transformar o W15 em um vencedor de corridas, a Mercedes testou o novo assoalho pela primeira vez em Spa-Francorchamps antes das férias de verão.

No entanto, depois de uma sexta-feira conturbada, em que a equipe ficou perplexa com o manuseio inadequado e a falta de velocidade em linha reta, o assoalho foi retirado e a equipe voltou à especificação anterior.

No entanto, essa mudança foi mais uma questão de cautela, já que a equipe, com base nos dados fornecidos pela fábrica, está confiante de que o assoalho era uma melhoria, mesmo que seu potencial não tivesse se mostrado imediatamente.

Para confirmar suas descobertas, a Mercedes dividiu a especificação de seus carros nos primeiros treinos em Zandvoort, com George Russell usando o novo assoalho e Lewis Hamilton mantendo o antigo.

Mas, com a equipe satisfeita com a sensação inicial e com Hamilton usando-o sem problemas no TL2, enquanto Russell assumiu a P1 na mesma sessão, a equipe já viu o suficiente para ter certeza de que o novo piso é o caminho certo a seguir.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O diretor de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, disse que as condições climáticas variáveis da manhã de sexta-feira não foram ideais para estabelecer uma imagem completamente clara do desempenho do assoalho, mas que havia evidências suficientes do dia para ter certeza de que o melhor é continuar com ele.

"Hoje foi um começo animador para o fim de semana", disse Shovlin. "As condições no TL1 foram particularmente complicadas, com ventos muito fortes e chuva forte, o que dificultou uma boa leitura do assoalho atualizado que trouxemos para Spa".

"No entanto, o que vimos parece estar de acordo com as expectativas, por isso continuaremos o fim de semana com esse assoalho instalado nos dois carros".

A equipe britânica está se preparando para uma disputa acirrada com as rivais mais próximas, McLaren e Red Bull, neste fim de semana, com as diferenças entre elas aparentemente apertadas.

Russell disse: "Foi difícil lá fora devido às condições de vento. Talvez sejam as condições mais ventosas que me lembro de ter dirigido um carro de F1 nos últimos anos. No entanto, o carro estava com um desempenho muito bom e o assoalho atualizado que levamos para Spa parecia estar funcionando de forma eficaz".

"O pelotão da frente parece estar bem próximo mais uma vez. Esperamos enfrentar outra batalha fascinante no restante do fim de semana pelos lugares no pódio".

Russell bate Piastri e lidera o dia, com Verstappen só 5º e Ferrari mal. Veja:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!