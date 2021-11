Carlos Sainz largou em quinto lugar na corrida sprint deste sábado (13), ganhou duas posições e terminou em uma "encorajadora" terceira colocação, de onde começará o GP de São Paulo de Fórmula 1 no domingo. O espanhol da Ferrari chegou a ficar na vice-liderança, à frente de Max Verstappen, após um bom início de prova e mostrou ritmo de pneus macios.

Segundo ele, um de seus objetivos no segundo semestre era melhorar as largadas e a missão foi cumprida em Interlagos. O resultado o coloca à frente de seu companheiro de equipe Charles Leclerc e dos dois carros da McLaren, rival no mundial de construtores.

"Eu precisava de um bom começo, porque eu queria melhorá-los na segunda metade da temporada, e conseguir um tão bom hoje é encorajador", comentou Sainz após a corrida sprint. "Nas três primeiras curvas, eu só fui para o ataque e estava sempre tentando ganhar posições. Fiquei um pouco apertado com o Sergio [Pérez] e Max, mas deu certo."

"Sofri um pouco com os pneus macios até o final, mas mantive Checo pra trás. Foi difícil, às vezes conseguia defender e em outras ficava do lado de fora. O ritmo estava bom e conseguimos", acrescentou.

Segundo o espanhol, a escolha dos compostos de faixa vermelha se justificou pelas condições climáticas, mas a estratégia pode ter que mudar no GP de domingo.

"Hoje estava muito frio e obviamente essa baixa temperatura da pista fez a diferença para tornar o macio uma escolha um pouco melhor", comentou. "Amanhã, às 14h, acho que será diferente, mas fizemos nossos cálculos e parece que funcionaram."

F1 AO VIVO: Guerra na pista e nos bastidores: Interlagos FERVE no sábado | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: