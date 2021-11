A corrida Sprint deste sábado em Interlagos foi diferente para Lewis Hamilton. Após a desqualificação por conta de uma irregularidade no DRS, o heptacampeão mundial se destacou pela corrida de recuperação.

Partindo de 20º, o piloto britânico escalou o pelotão, fez sucessivas ultrapassagens e encerrou a corrida na quinta colocação, com uma ultrapassagem nas últimas voltas sobre o compatriota Lando Norris.

Desta forma, considerando a punição de cinco lugares que o piloto sofreu por trocar um componente do motor, Hamilton vai largar da 10ª posição com objetivo de tentar diminuir a diferença para o rival Max Verstappen.

O piloto britânico disse que não tinha ideia da posição que era possível chegar até alinhar para o grid de largada. "Eu acho que quando estava no final do grid, antes de nos afastarmos para a volta de formação, quando pensei que poderia ser capaz de me ver como o 10º. E eu disse, 'Ok, esse é o meu objetivo, temos que tentar chegar o mais longe possível'. Mas então, de repente, eu estava avançando muito mais rápido. E eu realmente usei muitas coisas diferentes como combustível hoje."

Lewis também falou sobre a frustração de receber a notícia de que sairia do fundo do grid. "Foi definitivamente difícil. Eu estava apenas tentando me concentrar no meu trabalho com meus engenheiros e manter o moral com minha equipe mecânica em alta, apenas me concentrando no meu trabalho, sem pensar nisso. E, claro, pouco antes de ouvir sobre o resultado, foi devastador."

Por fim, destacou que não deixou a punição abalar a concentração para o fim de semana. "Mas você não pode deixar isso te deter, mantenha sua cabeça baixa, eu tenho que continuar. E então eu rapidamente reiniciei, concentrei minha mente em fazer o que eu poderia fazer, você sabe, e dei tudo de mim."

F1 AO VIVO: GUERRA na pista e nos bastidores: Interlagos FERVE no sábado | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: