F1: Norris diz que renovou com McLaren visando ser líder da equipe

Lando Norris disse que seu objetivo é ser um líder de equipe na McLaren após renovar contrato com o time da Fórmula 1.

Na quarta-feira (19), a escuderia de Woking anunciou que assinou com Norris um novo contrato para 2022 em diante, o que significa que o piloto britânico deve guiar pela McLaren por pelo menos cinco temporadas após sua estreia em 2019.

Questionado se seu compromisso de longo prazo com a equipe poderia defini-lo como um dos líderes da McLaren, o britânico reconheceu que "é isso que eu quero alcançar" no futuro.

"Quero ser aquele tipo de cara que pode liderar a equipe, que está lá há muitos anos, que os ajudou nos momentos ruins e os ajudou a alcançar os bons momentos", disse Norris.

“E é por isso que ainda estou aqui, é por isso que assinei por mais alguns anos, porque quero estar nessa posição."

“Ainda este ano já dei um passo em frente nessa questão. Me sinto um piloto diferente e melhor nas últimas temporadas, assumindo mais responsabilidades e liderando a equipe de mais formas."

"Então, isso é definitivamente algo de que gosto, algo que quero ser capaz de fazer no futuro."

Norris, que nunca guiou por outro time na F1 e que mora perto da fábrica da equipe baseada em Woking, acrescentou que seu forte relacionamento com a McLaren foi fundamental para o novo acordo.

"Por mais que eu queira vencer corridas e campeonatos e assim por diante, outra coisa que é muito importante para mim é ter certeza de que estou gostando de onde estou", explicou.

"Assim, tanto quanto ganhar e ter sucesso significam para mim, me divertir de verdade, aproveitar minha vida é tão importante quanto."

"Não há nada mais que eu goste do que continuar onde estou."

O jovem britânico revelou que abordou a McLaren para um novo acordo enquanto jantava com o CEO Zak Brown, dizendo que foi um "um pouco estranho", uma vez que não sabia a melhor forma de trazer o assunto à tona.

"Na verdade, foi algo que mencionei quando fui jantar com Zak um tempo atrás", acrescentou.

“Ele estava falando um pouco sobre o futuro e eu estava tipo: 'Sabe, sobre esses anos futuros, é algo que devemos começar a falar agora? É algo que você gostaria de falar mais tarde na temporada?'"

"Não sabia quando ou como trazer isso à tona, parecendo um cara falando com uma garota pela primeira vez, então foi um pouco estranho."

“Acho que naquela época eles já começaram a conversar sobre isso em equipe, entre Zak e Andreas e assim por diante. E era algo que eu preferia resolver o mais rápido possível."

"Nós então começamos a conversar sobre e tudo fluiu a partir disso. Foi um pouco estranho para mim trazer à tona, porque eu não estive nessa posição antes", concluiu.

F1 2021 AO VIVO: Rico Penteado decifra o que deve acontecer no GP de Mônaco | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #105 – O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.