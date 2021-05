Depois de uma sexta de folga, a Fórmula 1 retomou suas atividades neste sábado. E antes da classificação que define o grid de largada para o GP de Mônaco, os pilotos voltaram às ruas do principado para o último treino livre. E em uma sessão com uma disputa forte entre Charles Leclerc, Carlos Sainz e Max Verstappen pelo melhor tempo, quem se deu melhor foi o holandês da Red Bull.

Apesar das restrições por conta da Covid-19, que impedem o desenrolar do tradicional calendário social da noite de quinta em Mônaco, a organização do GP optou por manter a mesma programação dos anos anteriores, com dois TLs na quinta e a sexta de folga.

Na quinta tivemos algumas surpresas entre as sessões. No primeiro treino livre, tivemos Pérez na ponta, seguido de Sainz, enquanto no TL2 o destaque foi a dobradinha da Ferrari, com o piloto da casa, Leclerc, à frente, após perder todo o TL1. O 01min11s684 do monegasco na quinta foi o melhor tempo do final de semana até então.

Diferente dos primeiros treinos livres, o início do TL3 foi bem mais devagar, com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi sendo os primeiros a irem à pista após quase cinco minutos de sessão. O italiano da Alfa marcou o primeiro tempo do dia, com 01min16s087 em sua volta de instalação.

Com as condições climáticas mais amenas em comparação com a quinta-feira, os pilotos rapidamente começaram a baixar seus tempos. Na marca de 15 minutos de treino, a Ferrari seguia mostrando sua força, com Leclerc à frente após marcar 01min12s223, 0s310 a frente de Sainz, enquanto Giovinazzi completava o top 3. Dos ponteiros, Verstappen era o quinto, Pérez o 11º e Hamilton e Bottas seguiam na garagem.

Pouco depois, com pneus macios, Leclerc já baixou a marca do melhor tempo do fim de semana, com 01min11s658, abrindo 0s5 para Sainz e quase 0s8 para Verstappen, com os três usando o mesmo composto.

Com os tempos baixando cada vez mais, na marca de 30 minutos, Sainz ocupava a ponta, com 01min11s452, apenas 0s033 a frente de Verstappen, enquanto Leclerc fechava o top 3 a 0s206. Hamilton, a 0s568, Bottas, a 0s632 e Pérez a 0s683 vinham na sequência.

A 17 minutos do fim da sessão, Nicholas Latifi bateu sua Williams na segunda parte da piscina, quebrando a suspensão dianteira direita e causando uma bandeira vermelha.

Com a remoção rápida do carro e limpeza da pista, o treino ficou parado por cinco minutos, sendo retomado com 12 para o fim da regressiva de 60 minutos.

A sessão foi encerrada minutos antes do cronômetro zerar, devido a uma bandeira vermelha. Mick Schumacher perdeu o controle de sua Haas e bateu com força no início da descida da Mirabeau, após o cassino.

Nos minutos finais, Max Verstappen conseguiu superar o tempo de Carlos Sainz, cravando 01min11s294 para terminar o TL3 na ponta, 0s047 a frente do espanhol da Ferrari, com Leclerc em terceiro, a 0s258.

Bottas foi o quarto colocado, já ficando mais distante dos ponteiros, 0s471. Hamilton foi apenas o sétimo a 0s726 do holandês, atrás ainda de Pérez e Norris.

A Fórmula 1 volta à pista de Mônaco logo mais, para a classificação que define o grid de largada da prova do domingo. A transmissão, que você pode acompanhar pela Band ou o Bandsports, está marcada para 10h, horário de Brasília.

