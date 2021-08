Lando Norris foi encaminhado ao hospital para exames preventivos de raio-X em seu cotovelo, após sua batida em alta velocidade na qualificação para o GP da Bélgica de Fórmula 1.

O piloto da McLaren tinha liderado o Q1 e o Q2 nas condições de chuva que levaram ao início tardio da ação de sábado à tarde. No entanto, com mais água caindo no início do Q3, o britânico aquaplanou na Eau Rouge enquanto fazia sua primeira volta voadora e bateu nas barreiras do lado esquerdo, antes de rodar e parar na saída da Raidillon.

Embora tenha saído do carro sem ajuda, Norris foi visto segurando seu braço e cotovelo esquerdos enquanto era levado ao carro médico.

Ele foi levado ao centro de saúde, que é um procedimento obrigatório após um impacto de alta velocidade. O chefe da McLaren, Andreas Seidl, confirmou que Lando será enviado para novos exames em seu cotovelo.

"É apenas uma verificação de precaução", disse ele ao Motorsport.com. "Achamos que está tudo bem, mas precisamos obviamente esperar pela análise."

O mandatário de Woking não quis declarar a direção de prova culpada pelo acidente: "Acho que seria completamente errado agora apontar o dedo para alguém. No final, são condições difíceis. Perdemos o carro, então temos que seguir em frente."

“Acho que era óbvio que era complicado de pilotar. Os pilotos relataram aquaplanagem, mas no final, Lando estava em sua melhor forma. Tivemos uma chance de terminar bem hoje e ele foi em frente. Às vezes você tem que aceitar que pode acabar assim. O mais importante é que ele está bem."

Embora o carro tenha ficado gravemente danificado no acidente, a equipe ainda tem a possibilidade de construir para ele um chassi novo para o GP da Bélgica no domingo (29) - embora isso obrigaria a uma largada dos boxes.

F1 AO VIVO: Verstappen é pole mas Russell BRILHA na CHUVA em Spa após BATIDA FORTE de Norris

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: