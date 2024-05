A vitória de Lando Norris no GP de Miami de Fórmula 1 no último domingo (05) teve uma importância especial, tanto para o piloto quanto para a McLaren, permitindo a eles cumprirem uma promessa feita ainda no começo deste ano: dedicar um triunfo nas pistas a Gil de Ferran.

De Ferran tinha uma história de longa data com a McLaren. Após um primeiro stint como diretor esportivo, o brasileiro havia retornado à equipe de Woking no começo do ano passado a pedido do novo chefe, Andrea Stella, como consultor em meio à reformulação do time.

Gil de Ferran morreu no final de 2023 e, em meio às homenagens que o brasileiro recebeu, os principais nomes da McLaren, como Stella, o CEO Zak Brown, e o próprio Norris, sempre fizeram questão de ressaltar a importância de Gil para a equipe, afirmando que ele havia sido fundamental no processo de volta por cima da McLaren ao longo da temporada passada.

Por isso, tanto Stella quanto Norris haviam prometido que a vitória seguinte da McLaren seria dedicada ao brasileiro, o que aconteceu em Miami. No final da prova, a placa de avisos que marcava a vitória do britânico no GP tinha a frase: "Essa foi para o Gil".

Brown crê que a forma com que a corrida se desenrolou, com as circunstâncias proporcionando a Norris todas as oportunidades, tinha relação com a influência contínua de de Ferran e do falecido sócio da McLaren, Mansour Ojjeh, que morreu em 2021.

"Isso já era esperado há muito tempo e é uma vitória muito popular entre os fãs e os pilotos. Os pilotos foram até ele (Norris) para parabenizá-lo. Ele pilotou perfeitamente. O carro estava muito rápido e acho que Gil e Mansour tiveram algo a ver com o dia de hoje."

No Instagram, Norris também prestou uma homenagem a Gil em conjunto com a McLaren: "Conseguimos. E fizemos isso por você Gil".

