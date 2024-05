Se Lando Norris com sua primeira vitória na Fórmula 1 foi o protagonista positivo do GP de Miami, do outro lado pode estar Kevin Magnussen, que após receber quatro sanções traduzidas em mais de meio minuto de punições na corrida sprint, também foi sancionado pelo acidente com Logan Sargeant que acabou provocando o safety car que mudou a corrida de domingo.

No sábado, recebeu três por “sair várias vezes da pista e ganhar vantagem”, e no domingo mais dois por causar colisão, que junto com os três que sofreu na Arábia Saudita e dois na China também por ser culpado de um acidente, eleva a contagem da superlicença de Magnussen para 10 pontos de penalidade.

No sábado, ele também foi intimado perante os comissários por suposta conduta antidesportiva e, embora tenha sido poupado nesse aspecto, ele deverá ter muito cuidado, pois se acumular mais dois pontos de penalização na licença antes de 9 de março de 2025, ou seja, nas próximas 18 corridas, ele receberá a maior punição: um GP sem corrida.

Desde que foi introduzido esse sistema de pontos, nenhum piloto acumulou 12 pontos. Em setembro de 2020, Hamilton também alcançou 10 pontos na licença, mas os comissários do GP da Rússia acabaram lhe devolvendo pontos e alterando a punição para multa de 25 mil euros à Mercedes.

Veja como está a situação de cada piloto do grid

Pontos

Piloto Equipe

Quando expiram e quantos 10 Kevin Magnussen Haas 09.03.2025 (3) 8 Sergio Pérez Red Bull 17.09.2024 (1) Logan Sargeant Williams 03.09.2024 (2) 7 Lance Stroll Aston Martin 09.07.2024 (2) 6 Fernando Alonso Aston Martin 24.03.2025 (3) 4 Lewis Hamilton Mercedes 29.07.2024 (2) George Russell Mercedes 28.05.2024 (2) 3 Yuki Tsunoda Racing Bulls 04.06.2024 (1) Nico Hülkenberg Haas 28.05.2024 (2) 2 Max Verstappen Red Bull 18.11.2024 (2) Daniel Ricciardo Racing Bulls 21.04.2025 (2) Valtteri Bottas Sauber 29.10.2024 (2) Guanyu Zhou Sauber 23.07.2024 (2) Nyck de Vries - 02.07.2024 (2) 1 Carlos Sainz Ferrari 05.05.2025 (1) Esteban Ocon Alpine 04.05.2025 (1) 0 Charles Leclerc Ferrari - Carlos Sainz Ferrari - Pierre Gasly Alpine - Lando Norris McLaren - Oscar Piastri McLaren - Fernando Alonso Aston Martin - Alexander Albon Williams - Oliver Bearman Ferrari

CHRISTIAN FITTIPALDI e FELIPE MOTTA comentam o GP de Miami de F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!