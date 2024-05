Lando Norris conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 depois de se beneficiar do período do safety car após acidente entre Kevin Magnussen, da Haas, e Logan Sargeant, na Williams, na volta 28 do GP de Miami, realizado neste domingo.

Norris foi o último entre os primeiros a ir aos boxes e conseguiu ter seu pit stop em condições de safety car, o que fez com que ele saísse à frente de Max Verstappen para manter a liderança. Carlos Sainz corria na frente do piloto da McLaren, mas havia parado nos boxes uma volta antes, em condições de corrida, caindo para quinto lugar, no momento em que ocorreu o acidente.

Sainz sente que se a Ferrari tivesse esperado mais uma volta, ele teria saído na liderança com uma chance de vencer a corrida: “Frustrado, porque estávamos à frente dele antes do pit stop do safety car”, disse Sainz sobre sua corrida. “Se tivéssemos estendido mais uma volta, teríamos pegado o safety car e poderíamos ter vencido a corrida também”.





Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Alexander Trienitz

O chefe da Ferrari, Fred Vasseur, reconheceu o mau momento do safety car e brincou dizendo que "esqueceu a bola de cristal": "Eu não sabia que Sargeant e Magnussen iriam bater na volta seguinte. É claro que, quando você está nesta situação, você tem um pouco de azar - ou eu diria que provavelmente Lando teve um pouco de sorte, porque ele era o apenas um no caminho certo."



“Mas mais do que isso, acho que é o fato de eles colocarem o safety car na frente de Verstappen. Eles estão tão acostumados a ter Verstappen liderando o pelotão que mandam o safety car na frente dele!

O safety car estava bastante lento e foi uma jogada muito boa para Lando no final.”



Sainz terminou em quarto lugar na pista, mas foi rebaixado para quinto devido a uma penalidade por seu confronto com o companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri. A dupla fez contato quando Sainz mergulhou por dentro da curva 17, na volta 39, com o espanhol aparentemente perdendo a traseira do carro e batendo na frente da McLaren.



Embora Piastri tenha lutado nas curvas seguintes, o australiano saiu da pista no final da reta de largada/chegada e teve de ceder a sua posição. Sainz recebeu uma punição de cinco segundos após a corrida, ficando atrás de Piastri nos resultados finais.



O piloto da Ferrari disse que teve que recorrer a um mergulho agressivo porque não conseguiu igualar a velocidade máxima da McLaren nas retas: “Percebi que era hora de ser agressivo porque todos estavam sendo agressivos hoje”, disse Sainz antes de punição ser anunciada. “E se eu precisasse avançar sobre o Oscar, dava para ver que estávamos lutando nas retas, isso significava que eu precisava mandar um por dentro.

“E bom ritmo no final, alcançando os caras da frente, Max e Charles, mas já era tarde. Perdi muito tempo com o Oscar”.

CHRISTIAN FITTIPALDI e FELIPE MOTTA comentam o GP de Miami de F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!