F1 - Norris esbanja otimismo para 2025: “Será o meu ano também”

A McLaren comemora não só a vitória do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, mas o sucesso no campeonato de construtores que veio ao final de um ano intenso. A noite deste domingo será dedicada à celebração do título que acabou de conquistar, mas Lando Norris já está de olho em 2025 e para o ataque ao campeonato de pilotos.

“É uma sensação incrível, não só para mim, mas para toda a equipe, que fez um trabalho incrível este ano”, disse Norris sobre o título.

“Estou muito orgulhoso de todos. Tem sido uma bela jornada e terminar a temporada desta forma é perfeito. Então, parabéns e um grande obrigado a todos na McLaren, a todos que nos apoiaram este ano, porque foi uma temporada difícil, mas para nós, vencer um campeonato de construtores depois de 26 anos, é realmente especial”.

“É um momento histórico para a equipe. Eles querem festejar e eu quero festejar com eles, por isso vai ser uma noite agradável”, acrescentou Norris, que sublinhou depois que o objetivo agora é conquistar o título de pilotos na próxima temporada, conforme sugerido na equipe pelo rádio, quando ele disse “o próximo será o meu ano também”.

“Este é o meu objetivo. É o nosso objetivo como equipe. Queremos vencer o campeonato de construtores. Queremos vencer o campeonato de pilotos no próximo ano. Este ano cometi alguns erros, mas aprendi muito e aprendi muito com o Max e com os meus adversários. Então, por mais feliz que esteja agora, mal posso esperar para começar no próximo ano.”

