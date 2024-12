A temporada 2024 da Fórmula 1 chegou ao fim com a vitória de Lando Norris no GP de Abu Dhabi coroando a McLaren como a grande campeã de construtores.

Para a última rodada do ano, o time de Woking defendia a vantagem na tabela diante da Ferrari, que tentava dar o último suspiro para conseguir reverter o jogo. O que não aconteceu. A situação final ficou a seguinte: McLaren 666 pontos contra 652 unidades da escuderia italiana. Logo atrás ficou a Red Bull, com 589 unidades e Mercedes em quarto tendo somado 468.

No campeonato de pilotos, Max Verstappen encerrou o ano do tetra com 437 pontos. Norris, vice, teve 374. O terceiro lugar ficou com Charles Leclerc, 356 unidades. Oscar Piastri e Carlos Sainz completam os cinco primeiros.

Campeonato de pilotos

Campeonato de construtores

Posição Equipes Pontos 1 McLaren 666 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38 40 28 22 27 15 32 26 2 Ferrari 652 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37 18 16 55 41 20 27 35 33 3 Red Bull Racing 589 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10 19 29 8 32 11 26 8 4 Mercedes 468 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16 17 20 15 22 16 43 21 22 5 Aston Martin Racing 94 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 - 8 4 - - - - 6 2 6 Alpine 65 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 - - - - 1 35 - 10 6 7 Haas F1 Team 58 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - 1 1 2 7 8 - 4 4 4 8 RB 46 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - - - 2 - 8 2 - - 9 Williams 17 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 10 - 1 - - - - - 10 Sauber 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 -

