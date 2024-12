Charles Leclerc e Carlos Sainz conseguiram uma dobradinha inesperada em Abu Dhabi, na corrida que fechou a temporada de 2024 da Fórmula 1. No entanto, o resultado não foi o suficiente para garantir o título de construtores para a Ferrari, isso porque Lando Norris ficou com a vitória.

Os italianos chegaram muito perto do objetivo e, ao fim da corrida, Sainz e Leclerc confesseram que ficaram "machucado"

A McLaren venceu ficando 14 pontos à frente do time de Maranello, mesmo com Oscar Piastri sendo apenas o 10° colocado após ser atingido por Max Verstappen e depois uma penalização de 10 segundos.

Apesar de garantir o segundo e o terceiro lugar, a espera de 16 anos da Ferrari por um título de construtores continua.

"Obviamente, é um sentimento agridoce, no final", disse Sainz, que conquistou o segundo lugar em sua última corrida pela Ferrari antes de sua transferência para a Williams.

"O P2, acho que foi o máximo que podíamos fazer hoje, dado o ritmo do Lando na McLaren. Eu dei tudo de mim, especialmente no primeiro trecho, parecia que poderíamos aguentar a pressão. Então, assim que colocamos os pneus duros, eles pareceram ser um ou dois décimos mais rápidos por volta, como vimos o fim de semana todo, e acabaram ficando um pouco fora de alcance".

"Mas sim, parabéns, em primeiro lugar, à McLaren. Eles mereceram esse campeonato. Foram consistentes nos dois terços finais da temporada, e foram incríveis. Do nosso lado, acho que podemos nos orgulhar do esforço e do campeonato que montamos".

"Foi um ano difícil, mas definitivamente um ano do qual precisamos nos orgulhar e, esperançosamente, voltaremos aqui em breve".

A impressionante recuperação de Leclerc começou ao evitar o drama da primeira volta para ganhar várias posições, com a velocidade de sua Ferrari permitindo ao monegasco lutar até chegar ao terceiro lugar.

"Eu sabia que tinha que ser muito agressivo. Então, sabia que na primeira volta tinha que correr todos os riscos possíveis para ganhar o maior número de posições para estar em uma boa posição para o resto da corrida, o que conseguimos", explicou.

"Mas, infelizmente, começamos muito atrás para fazer algo melhor do que o que conseguimos hoje. Acho que fizemos o máximo".

"Dói, obviamente, porque quando a temporada está tão apertada até o final, e foi um golpe forte na sexta-feira quando soubemos da penalização, ainda assim demos tudo e chegamos perto do nosso objetivo, o que é uma pena, mas no final, tentamos tudo".

Importante lembrar que Leclerc precisou fazer trocas em seu carro antes do treino livre na sexta-feira, o que o rendeu uma punição de 10 posições no grid.

"Se olharmos para a primeira parte do nosso ano, estávamos longe de estar na disputa pelo título de construtores. Mas a segunda parte da temporada foi realmente boa, e a equipe fez um trabalho incrível.".

"Acho que Carlos e eu fizemos um trabalho muito bom juntos também. Então, sim, terminamos forte, e tenho certeza de que o ano que vem começaremos tão fortes quanto terminamos este ano".

