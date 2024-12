A última corrida da temporada 2024 da Fórmula 1 definiu o campeão de construtores deste ano. E com a vitória de Lando Norris, o segundo lugar de Carlos Sainz e o P3 de Charles Leclerc, a equipe de Woking se sagrou campeã após 26 anos da última conquista.

A corrida

O caos tomou conta do início de prova! Oscar Piastri e Max Verstappen se tocaram logo na primeira curva. Um pouco à frente, Sergio Pérez foi atingido pela Sauber de Valtteri Bottas e acabou rodando. Pouco tempo depois, parou o carro na pista e abandonou a corrida causando um safety car virtual.

Por conta do incidente com Piastri, o tetracampeão mundial foi punido em 10s, assim como Bottas. Charles Leclerc, que iniciou em 19º, conseguiu ganhar 11 posições e se colocar em 8º. Depois da entrada do SCV, o australiano da McLaren acertou a traseira de Franco Colapinto, por isso, também tomou uma penalização de 10s.

Na volta 13, as primeiras idas aos boxes aconteceram com os pilotos de Sauber, Aston Martin e Haas sendo iniciando os 'trabalhos'. Depois do caos inicial, a corrida se acalmou e pouco se foi visto na pista. Em quarto lugar, Leclerc fez a parada para troca de pneus na 21ª volta.

Com 28 voltas completadas, a Williams chamou Franco para os boxes e o argentino abandonou a corrida. Verstappen pagou a punição na volta 31, mesmo momento em que Bottas começou a ficar lento na pista e acabou batendo com tudo no carro de Magnussen. Melancolicamente, o finlandês também abandonou.

Com 40 voltas completadas, pouco realmente aconteceu na corrida. No momento, a McLaren tinha a vitória com Norris e a Ferrari - as duas equipes na disputa pelo campeonato de construtores - em segundo e terceiro lugar.

Na última volta, Lawson abandonou a corrida.

