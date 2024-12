A parceria entre Lewis Hamilton e Mercedes, a mais bem-sucedida de todos os tempos entre um piloto e equipe na Fórmula 1, chegou ao fim após o GP de Abu Dhabi em 2024. O sete vezes campeão mundial se despediu da equipe de Brackley conquistando um quarto lugar na corrida.

Após a bandeira quadriculada, o britânico fez questão de lembrar como foi importante encerrar a passagem pela equipe alemã desta forma.

"Sempre tive confiança em mim mesmo, mas certamente foi bom terminar com uma batalha forte e árdua, sem erros e com uma pilotagem sólida. Foi um ano turbulento, talvez o mais longo da minha vida, porque desde o início sabíamos que estávamos saindo e é como um relacionamento em que você diz ao seu parceiro que está saindo, mas vive junto por um ano inteiro."

"Muitos altos e baixos emocionais, mas hoje terminamos muito bem", disse Lewis Hamilton, que contou como foi a batalha com George Russell na pista. "Ele pilotou muito bem. Ele saiu muito mais à frente, então foi difícil alcançar a diferença de quatorze segundos, ele estava fazendo boas voltas, então eu tinha que ser perfeito, tinha que fazer as melhores voltas que pudesse."

"Em Las Vegas, eu o estava alcançando por um período de tempo e depois parei, então tentei me certificar de que estava diminuindo a diferença", explicou. "Eu o peguei bem na última volta e pensei: 'é agora ou nunca', então fui em frente."

O inglês se despediu do que foi sua casa por doze anos e, quando perguntado sobre seus pensamentos ao sair do carro alemão pela última vez, ele disse: "Naqueles momentos, em todos os momentos em que estive no carro esta semana, eu sabia que era um dos últimos, e foi muito claro e muito difícil deixar para lá."

"Quando parei o carro, queria aproveitar o momento porque é a minha última vez em um Mercedes e representá-los, tem sido a maior honra da minha vida. Pilotando [por eles] em todas as corridas, pole position, todas as vitórias e todos os campeonatos", comentou. "Quando me ajoelhei ao lado dele, achei que deveria agradecer primeiro."

Quanto a como foi o fim de semana para Lewis Hamilton, ele disse: "Neste fim de semana, acho que a coisa mais óbvia sobre o relacionamento é que há altos e baixos, e este ano tivemos nossos altos e baixos. Houve certos sentimentos que eu escolhi para seguir um determinado caminho e não foi fácil para as pessoas aceitarem isso e superarem."

"No entanto, pouco a pouco, ao longo do ano, o que surgiu foi o amor verdadeiro. Tenho membros da diretoria da Mercedes que me apoiaram durante todos esses anos e ficaram chateados no início, mas disseram 'você sempre será parte da família', isso mostra que o amor vence tudo e há muito amor entre nós", revelou. "Neste fim de semana, na quinta-feira, a equipe me surpreendeu lá em cima, e foi muito emocionante. Não tenho mais lágrimas, tudo saiu naquele momento."

