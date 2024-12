Max Verstappen pediu desculpas a Oscar Piastri após bater na McLaren do australiano na curva 1 do GP de Abu Dhabi, mas questionou o procedimento atual de penalidades na Fórmula 1.

O campeão mundial de 2024 tentou ir por dentro de Piastri no início da corrida, mas colidiu com o australiano, que perdeu várias posições como resultado.

Isso poderia ter tido um grande impacto no campeonato de construtores, mas, no final, a McLaren ainda encerrou sua espera de 26 anos por um título de equipes, com Lando Norris vencendo e Piastri se recuperando para o 10º lugar.

Verstappen disse pelo rádio da equipe que o incidente foi "azar", mas revelou que pediu desculpas a Piastri após a corrida.

"Minha largada foi boa e então tentei ficar por dentro e rapidamente percebi, uma vez que me comprometi com isso, que a diferença estava diminuindo e eu queria tentar sair dela, porque eu não queria, naturalmente, bater com Oscar", disse ele.

“Mas infelizmente, ainda nos tocamos, mas já pedi desculpas ao Oscar, não é o que você quer que aconteça, e especialmente com ele. Ele é um cara legal, mas aconteceu, e é um pouco lamentável.

“A questão é que, quando você está nessa posição, você está focando no carro à frente... você se compromete. Quando você começa em primeiro ou segundo, você nunca olha para trás.

“Então eu fui em frente, e então percebi, 'merda, ele não me vê lá'. Então eu estava tentando sair disso, mas ainda assim nos tocamos.”

Oscar Piastri, McLaren MCL38 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 collide on the corner causing each other to spin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen também rotulou os comissários de "idiotas" pelo rádio por lhe darem uma penalidade de 10 segundos por causar a batida.

Ele continuou a questionar a decisão após a corrida, que terminou em sexto.

“Claro, isso é comigo. Mas eu esperava talvez 20 segundos, 30 segundos, não sei, um stop-and-go!", ele disse sarcasticamente. "Então talvez algo para falar na próxima vez.

"Eu não entendo mais nada, mas está tudo bem, tanto faz. Não vou ficar bravo com coisas assim.

"Não vale meu tempo e sim, apenas faça uma pausa. Como eu disse, o mais importante é que eu peça desculpas ao Oscar e pronto."

Quando perguntado se a tentativa de ultrapassagem de Verstappen foi muito otimista, Piastri disse à Sky Sports: "Provavelmente sim, mas ele veio e se desculpou imediatamente",

Com a punição deste domingo, a FIA somou mais dois pontos de penalidade à superlicença de Verstappen, que agora soma oito no último ano. Quando questionado sobre este assunto, o tetracampeão foi irônico.

“Talvez eu chegue aos 12 pontos quando o bebê estiver para nascer, assim eu possa ir ao nascimento tranquilo”, disse Verstappen.

NORRIS é VICE e leva MCLAREN ao TÍTULO de CONSTRUTORES; VERSTAPPEN LOUCÃO e BORTOLETO CAMPEÃO da F2

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!