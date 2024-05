O GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 deste domingo pode ter sido morno em sua maioria, mas terminou de forma mais animada. Max Verstappen garantiu mais uma vitória na temporada 2024 mas, para isso, precisou contornar uma queda brusca de performance nas voltas finais por causa dos pneus, o que permitiu uma boa aproximação de Lando Norris.

Charles Leclerc foi o terceiro. Completaram o top 10: Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez, Lance Stroll e Yuki Tsunoda.

Norris bem que tentou, mas Verstappen largou melhor e saiu à frente, já abrindo uma diferença para a McLaren com algumas curvas, enquanto Leclerc começou a pressionar o britânico.

Ao final da primeira volta, sem mudanças no top 6, com Verstappen à frente de Norris, Leclerc, Sainz, Piastri e Russell, com Hamilton já subindo para sétimo e Pérez para décimo.

Após as dez primeiras voltas, de um total de 63, Verstappen já abria 2s para Norris. Dos dez primeiros colocados, apenas dois podiam abrir o DRS contra os pilotos da frente: Piastri, que brigava com Sainz pela quarta posição, e Tsunoda, nono colocado, em briga com Hulkenberg.

Mais atrás, Albon vinha lento com problemas graças a um pneu mal encaixado, forçando-o a ir aos boxes para fazer mais uma troca.

Pelo fato de Ímola ser uma pista de difícil ultrapassagem, considerada por muitos a pior depois de Mônaco, a estratégia de pneus e pit stops ganha ainda mais importância, com os pilotos buscando o undercut ou o overcut (parar mais cedo ou mais tarde que seus rivais). Antes mesmo da 10ª volta os pilotos já estavam parando, mas os ponteiros se mantinham na pista.

Dos ponteiros, Norris foi o primeiro a parar, na volta 23, trocando o médio pelos duros, voltando em sétimo, atrás de Pérez, que largou com os compostos brancos.

Verstappen entrou na volta 25, voltando à pista de pneus duros e em quarto, atrás de Leclerc, Sainz e Hamilton, que ainda não haviam parado. O holandês retorna com quase 5s de vantagem para Norris, em quinto.

Com a primeira rodada de paradas concluída, na volta 30, Verstappen liderava com 6s para Norris, que tinha 3s5 para Leclerc. Mas o monegasco tinha Piastri em sua cola, com a McLaren bem mais rápida. Sainz era o quinto, à frente de Pérez, ainda sem parar. Russell, Stroll, Hamilton e Magnussen completavam o top 10.

Aos poucos, Norris começa a perder rendimento, o que permitiu uma aproximação de Leclerc. Na volta 42, o monegasco pôde abrir o DRS contra o piloto da McLaren. Mas o britânico respondeu, conseguindo abrir novamente 3s para a Ferrari, aproveitando também um erro de Leclerc. Com isso, ele inclusive reduziu a vantagem de Verstappen para menos de 5s.

Pelo rádio, Verstappen reclamou que seu pneu estava no fim, e foi possível de notar isso na pista, com a vantagem para Norris caindo vertiginosamente, para 3s a oito voltas do fim.

No final, mesmo com Norris baixando a vantagem para 1s, Max Verstappen conseguiu contornar os problemas com os pneus para vencer mais uma na temporada 2024, com Lando Norris em segundo e Charles Leclerc em terceiro.

Completaram o top 10: Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez, Lance Stroll e Yuki Tsunoda.

A Fórmula 1 sequer descansa, com o paddock já viajando para a oitava etapa da temporada 2024 no próximo final de semana: o GP de Mônaco. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira o resultado final do GP da Emilia Romagna:

F1 AO VIVO: Verstappen SOFRE no fim mas segura NORRIS e vence o GP da Emilia Romagna em Ímola | PÓDIO

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!