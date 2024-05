Após a vitória no GP de Miami de Fórmula 1, o CEO da McLaren, Zak Brown, diz que Lando Norris tem condições de bater Max Verstappen em uma disputa direta entre os pilotos.

Na última semana, o piloto britânico conquistou sua primeira vitória na categoria, aproveitando a entrada do safety car e uma boa estratégia da McLaren para neutralizar a ameaça de Verstappen na etapa da Flórida. O triunfo reacendeu os comentários sobre Norris ser um futuro campeão da categoria.

Em entrevista ao Motorsport.com durante o fim de semana do GP Histórico de Mônaco, o CEO da McLaren analisou o crescimento do britânico ao longo dos anos.

"É cada vez mais consistente, e seu feedback está cada vez melhor, sua confiança cada vez mais alta. Sua velocidade é inacreditável, suas habilidades são inigualáveis. Então agora é sobre refinar e amadurecer um piloto que já tem calibre de campeão".

"Você consegue perceber isso em seu feedback, quando ele fala o que quer das corridas. Mas sua velocidade não mudou, sempre foi inacreditável, desde o primeiro dia".

Para garantir a vitória em Miami, Norris precisou superar Verstappen graças a uma importante decisão estratégica da McLaren. Mas, para Brown, em um cenário de igualdade de condições, o britânico teria capacidade para bater o tricampeão.

"Acho sim que Lando pode bater Max em uma briga direta. Seria uma disputa incrível. Penso que várias corridas terminariam em lágrimas - para um lado, para o outro, ou ambos. Mas falando sobre talento puro, acho que nunca vi alguém mais rápido que Lando. Claro, Max é tão rápido quanto, e sei que algumas pessoas vão discordar e, no fim das contas, não tem como saber sem que eles estejam no mesmo carro".

"Mas, de tudo que já vi de Lando, não vejo um piloto mais rápido na pista hoje. E o que é incrível é que Oscar consegue bater de frente com ele. Com mais experiência acumulada, acho que veremos isso com mais frequência".

Norris vive um bom momento na F1 meses após assinar uma extensão de contrato plurianual com a McLaren, estendendo o acordo que já era válido até o fim de 2025, mesmo com o britânico sendo visado por várias rivais. Brown falou sobre como foi esse processo de renovação.

"Acho que ele sabia... Em primeiro lugar, ele é muito leal. As pessoas precisam ser leais em suas carreiras, mas a lealdade só te leva até certo ponto. Mas coma volta por cima que demos ano passado, sua crença em Andrea Stella e na equipe toda - é uma família, ele ama a marca McLaren".

"Mas, o mais importante, acho que ele está confiante de que daremos a ele um carro vencedor. E fizemos isso no fim de semana passado. E isso só aumentou ainda mais sua confiança".

DETALHES da oferta da MERCEDES a Sainz, o PLANO B da Audi e o PRAZO da decisão. 'Retorno' de Bottas?



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!