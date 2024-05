F1: Ferrari oficializa chegada de dois membros-chave da Mercedes

A Ferrari anunciou nesta segunda-feira as chegadas de Loic Serra e Jérôme D’Ambrosio, ambos vindo da Mercedes, que iniciarão seus trabalhos no dia 1º de outubro deste ano na Fórmula 1, de acordo com um comunicado de imprensa. As mudanças pareciam iminentes, com alguns veículos de imprensa antecipando as transferências.

Serra assume a função de chefe de engenharia de desempenho de chassi, reportando-se a Enrico Cardile, supervisionando diversas áreas em Maranello, incluindo Engenharia de Pista, Desenvolvimento Aerodinâmico, Operações Aerodinâmicas e Desempenho de Carros. Loic nasceu na França em 1972 e formou-se em engenharia mecânica depois de estudar em Aix-en-Provence e Paris. Após a universidade, ele trabalhou para a Michelin e depois para as equipes de Fórmula 1 BMW-Sauber e Mercedes.

D’Ambrosio será o 'nº 2' da equipe, se reportando diretamente a Fred Vasseur. D’Ambrosio também é nomeado chefe da Scuderia Ferrari Driver Academy, o programa para jovens pilotos da marca de Maranello. D’Ambrosio nasceu na Bélgica em 1985 e foi piloto profissional até 2020. Seus resultados incluem uma vitória na GP2, três na Fórmula E e também pilotou em 20 GPs de F1 de 2011 a 2012. Na Mercedes, trabalhou ao lado de Toto Wolff e dirigiu o programa para jovens pilotos da empresa de Stuttgart.

Com essas mudanças confirmadas, Serra e D’Ambrosio continuarão a trabalhar com Lewis Hamilton, que correrá na equipe italiana a partir da próxima temporada.

