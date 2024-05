Pelo terceiro ano consecutivo os jovens que gostam de Fórmula 1 e desejam ingressar em uma faculdade pelo Enem terão que fazer uma escolha. Isso porque o GP de São Paulo 2024 e o Exame Nacional do Ensino Médio acontecerão no mesmo dia.

A corrida disputada em São Paulo acontece entre os dias 1 e 3 de novembro e o primeiro fim de semana do Enem acontece exatamente no domingo dia 3. Essa é oitava vez na história que os dois eventos coincidem de serem na mesma data: 2023, 2022, 2018, 2017, 2014, 2010 e 2005.

Vale destacar que antes de 2008, o Enem era realizado em agosto, enquanto até 2003 o GP do Brasil ocorria no começo do ano, em março, sendo um dos primeiros da temporada.

Aos 19 anos, Raone Rodrigues, fará o exame visando a faculdade de Relações Internacionais, mas, mesmo sabendo do risco, decidiu garantir um lugar em Interlagos e, por conta da prova, terá que vender seus tickets.

"Comprei sabendo do risco, mas poxa, os ingressos esgotam no mesmo dia em que são colocados a venda então, entre ter a chance de não ir e não ter a oportunidade, eu preferi comprar e correr o risco. Comprei dois setor A e igual ao ano passado, terei que vender."

Visando um dos cursos mais concorridos do Brasil, o de medicina, Mariah Lavini, lamenta o fato de ainda não poder realizar o sonho de assistir a um GP em 'loco' por conta das coincidências de data. Para este ano, ela também teve que adiar.

"Sou fã de fórmula 1 há muito tempo e assisto desde pequena. Sempre tive o sonho de ir no autódromo pessoalmente e assistir, mesmo que não seja com o paddock pass, que é absurdamente caro e fora da minha realidade. Eu fiz o Enem ano passado, esperava não ter que fazer esse ano, mas vou precisar, infelizmente", lamentou.

"Comecei a me planejar para o ano que vem, como uma meta mesmo, sabe? Tenho familiares que moram em SP, e não vou desistir disso, mas vou ter que adiar sim. Não cheguei a comprar ingresso, e ainda bem por isso! Iria perder uma oportunidade e dinheiro, de alguma forma. Decidir entre um e outro é ter o meu futuro como responsabilidade. Eu pago cursinho, não posso abandonar tudo para assistir uma corrida (infelizmente), tenho certeza que terei outras oportunidades para viver esse meu sonho, só não consigo torná-lo prioridade, no momento", concluiu.

