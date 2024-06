O piloto da McLaren Lando Norris larga da segunda posição após ficar 0s4 de Max Verstappen, da Red Bull, no treino classificatório deste sábado, no circuito de Red Bull Ring. Ao ser questionado sobre suas chances de vitória no GP da Áustria, de Fórmula 1, o britânico disse que precisa de 'algo extra' no domingo:

"Está difícil. Quando você olha para o ritmo de hoje, fica claro que teremos que dar muito. Precisamos de algo extra para vencer o ritmo da Red Bull e do Max, por isso vou tentar fazer um trabalho melhor do que fiz esta manhã. Mas é uma corrida longa e muitas coisas podem acontecer e normalmente somos melhores na corrida do que na qualificação.

"Max estava em uma categoria à parte, claramente mais rápido do que nós, então estou feliz. Condições complicadas, pareceu um pouco mais difícil do que ontem.", completou o britânico.

O TOP 3 do domingo é completado por George Russell, da Mercedes, que assumiu o P3 após penalização de Oscar Piastri, da McLaren.

