Max Verstappen largará na pole position para o GP da Áustria. Largando em P2, com tempo 0s404 atrás do holandês, está Lando Norris. A segunda fila é formada por George Russell e Carlos Sainz, respectivamente. O heptcampeão Lewis Hamilton largará em P5.

O top 10 é composto ainda por Charles Leclerc (P6), Oscar Piastri (P7), Sérgio Pérez (P8), Nico Hulkenberg (P9) e Estaban Ocon (P10). O resultado de Pérez novamente levanta questionamentos sobre o desempenho do mexicano na Red Bull. Já Ocon, sem vaga para 2025, termina mais um quali na frente do colega de time Pierre Gasly.

Grid de largada do GP da Áustria

F1 AO VIVO: Max VOA e faz pole na ÁUSTRIA, mas é INVESTIGADO. McLaren pode AMEAÇAR no GP? | Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!