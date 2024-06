F1: Mudanças nos limites de pista 'diminuem' penalizações no Red Bull Ring

As mudanças pedidas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no circuito de Red Bull Ring causaram efeitos. Após uma edição tumultuada em 2023, sendo ofuscada por penalidades e investigações, os novos limites de pista diminuíram os incidentes nos primeiros dias do Grande Prêmio da Áustria, de Fórmula 1.

No ano passado, as duas últimas curvas do Red Bull Ring causaram enormes problemas, com inúmeros casos de violações dos limites da pista. Mais de 1.200 possíveis infrações foram computadas durante a corrida.

A sprint e o treino classificatório também foram prejudicados com 13 e 47 voltas excluídas, respectivamente, isso fez com que a FIA tomasse uma atitude: implementar uma estreita faixa de cascalho na saída das curvas 9 e 10, dificultando a violação do limite de pista.

Com base na classificação da sprint na última de sexta-feira, a mudança surtiu efeito. No total, seis voltas foram canceladas. Enquanto os pilotos gravavam suas reações pós-classificação da sprint, o assunto nem sequer foi abordado.

O chefe de automobilismo da Pirelli, Mario Isola, levantou uma hipótese durante seu briefing de mídia pós-classificação, sugerindo que a presença brita de cascalho teve um efeito na forma como os pilotos guiaram na Áustria.

Verstappen conquistou a pole no sprint com o tempo de 1m04,686s, dois décimos mais lento que seu tempo em qualquer sessão de classificação do ano passado, apesar do desenvolvimento dos carros. E embora outros fatores possam ajudar a explicar os tempos de volta mais lentos, Isola sugeriu que os limites de pista surtiram efeito.

"Os tempos das voltas foram um pouco mais lentos que no ano passado", disse ele. “Estamos falando de dois décimos de segundo e isso talvez se deve às novas caixas de brita.

“Os pilotos são obrigados a respeitar os limites da pista, caso contrário perdem tempo. Então talvez esta seja uma interpretação da razão pela qual estão um pouco mais lentos do que no ano passado.”

Ao tornar o meio-fio antes das caixas de brita significativamente mais estreito, os pilotos agora tocarão o cascalho bem antes de cruzar a linha branca.

“Acho que agora está bem claro onde está o limite da pista. E não teremos mais esse tipo de problema, o que é uma coisa boa”, disse Charles Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

O piloto da Williams, Alex Albon, acrescentou: “É algo que todos os pilotos têm pressionado fortemente, porque é o impedimento natural que precisamos. Estou feliz com a forma como eles estão lidando com o problema."

A prova final virá na corrida de 71 voltas de domingo, mas com a forma como o assunto ficou em segundo plano, a FIA já está pensando em repetir a solução em outros circuitos.

“É o que consideramos a configuração perfeita”, disse o diretor de corrida da FIA, Niels Wittich. “Isso encerra todas as discussões sobre se os pilotos ganham ou não tempo."

