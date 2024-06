F1: Verstappen celebra retorno à pole e acerto ideal no carro

Após conquistar a pole position para o GP da Áustria, Max Verstappen celebrou largar novamente da primeira posição do grid. O tricampeão comentou a "seca" de três corridas sem pole e o acerto ideal feito pela equipe neste final de semana. Verstappen marcou todos os melhores tempos dos treinos no GP da Áustria.

"Já faz um tempo que não estamos na pole, então é uma sensação ótima", disse Verstappen". "A equipe tem trabalhado muito para tentar tornar o carro mais competitivo. E eu acho que esta é uma ótima demonstração e espero que possamos mostrá-la também amanhã na corrida"

"A qualificação correu muito bem. Tentamos ajustar um pouco o carro às coisas que aprendemos esta manhã [durante a corrida sprint]", comentou o piloto da Red Bull.

"Acho que funcionou bem, é claro que a pista estava um pouco mais quente do que ontem, então tornou a pilotagem um pouco mais complicada, mas sim, o carro estava um pouco melhor para mim hoje e eu poderia realmente atacar um pouco mais as curvas, mas a cada volta estava acertada e foi muito agradável lá na pista".

O holandês ainda comentou sobre a disputa com Norris, que largará em segundo após ficar 0s4 atrás de Verstappen.

“É claro que é sempre bom correr. Esperamos que seja uma batalha acirrada novamente amanhã, mas veremos. Estou pensando muito nisso. Estou muito feliz com o desempenho de hoje. E espero que isso se traduza também no ritmo de corrida", concluiu Verstappen.

F1 AO VIVO: Max VOA e faz pole na ÁUSTRIA, mas é INVESTIGADO. McLaren pode AMEAÇAR no GP? | Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!