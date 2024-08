Lando Norris quebrou a hegemonia de Max Verstappen e venceu o GP da Holanda de Fórmula 1 deste domingo com uma vantagem que chegou a ser de 20s sob o tricampeão mundial.

Em uma corrida menos movimentada que as anteriores, realizadas antes da parada para as férias de agosto, o piloto da McLaren conseguiu administrar sem sustos depois de recuperar a liderança perdida na primeira volta.

Verstappen cruzou a linha em segundo e Charles Leclerc, que teve um bom fim de corrida, impedindo a aproximação de Oscar Piastri, foi o terceiro colocado.

A corrida

Não precisou de muito para Verstappen assumir a liderança. Em mais uma largada ruim, Norris acabou cedendo o primeiro lugar para o holandês. No fundo do grid, a primeira volta aconteceu de forma tranquila, sem incidentes.

Na oitava volta, Sainz conseguiu a ultrapassagem em cima de Alonso e faturou o oitavo lugar. Logo depois, o espanhol deu o 'bote' em Gasly, colocando por dentro, os dois quase se tocaram, mas na curva 3 o piloto da Ferrari se deu melhor.

Com 13 voltas, Albon foi o primeiro a parar, trocando os pneus médios por compostos duros. Com o DRS aberto, Norris se aproximou de vez de Verstappen e a saga pela ultrapassagem começou. E o movimento veio na reta de largada, na 18ª volta.

Hamilton foi aos boxes na volta 24 trocando o pneu macio por um composto duro, assim como Leclerc, que também entrou logo na sequência. Na pista, Verstappen, nesta altura, reclamava que não tinha mais o que extrair do carro, já há 5s de desvantagem para Norris.

Russell seguiu o fluxo e também foi para os pits, Verstappen também, em uma parada de 2.5, voltando para pista em quinto lugar de pneus duros. Na volta seguinte, Norris respondeu e foi para os boxes. Por fim, Piastri também parou.

Depois das movimentações de box, a corrida deu uma 'esfriada', com Leclerc sendo perseguido por Piastri e lá na frente, Norris acumulava uma diferença de 12s. E nessa altura Hamilton foi aos boxes pela segunda vez.

Assim com na primeira janela, as movimentação na pista ficou mais tranquila, com Lando abrindo ainda mais a vantagem para Max.

