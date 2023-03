Carregar reprodutor de áudio

Contratado pela McLaren até o fim da temporada 2025 da Fórmula 1, o britânico Lando Norris reagiu à declaração do compatriota Jenson Button, que estranhou a longa duração do vínculo do jovem piloto com o time de Woking.

Segundo o campeão da F1 em 2009 pela Brawn GP, "Lando fez uma escolha surpreendente". O ex-F1 ponderou em seu comentário na Sky Sports: "Todos nós queremos fazer parte de uma equipe, mas você nunca sabe onde ela estará em três anos".

Ao Metro, Norris respondeu: "A escolha é minha e sou eu quem diz sim ou não. Posso estar aqui porque gosto da McLaren e é tão simples quanto isso. O problema da F1 é que você pode ser o melhor piloto do mundo e não estar no melhor carro. E isso não é culpa sua".

"Lewis Hamilton entrou na McLaren quando eles estavam vencendo corridas e campeonatos, e desde o início, isso faz você parecer bom. Se ele entrasse na McLaren agora, não teria vencido uma corrida sequer e ele não estaria nem perto do piloto que é hoje, ou teria alcançado o que tem hoje."

Button também falou sobre o vínculo de Hamilton com a Mercedes

Jenson, que foi companheiro de Hamilton na McLaren entre 2010 e 2012, também falou sobre a atual situação do compatriota. Outro que comentou sobre o assunto foi o também britânico Damon Hill, campeão da F1 em 1996 pela Williams. Ambos sugeriram que Lewis deixará a categoria caso a Mercedes não melhore. "Nunca ajuda quando as pessoas criam rumores falsos. Eu pensei que ambos já me conheciam", reagiu o heptacampeão mundial.

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #219 - Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music