Hamilton nega que deixará F1 caso não tenha carro competitivo

Lewis Hamilton negou os rumores de que poderia deixar a Fórmula 1 se continuar em uma temporada não competitiva em 2023 com o W14 da Mercedes.

O heptacampeão mundial teve sua primeira temporada sem vitórias na F1 no ano passado e o contrato atual de Hamilton com a Mercedes expirará no final de 2023.

Recentemente, declarações do ex-companheiro de equipe de Hamilton, Jenson Button, e outro campeão mundial, Damon Hill, sugeriram que Hamilton abandonaria o esporte se a situação continuasse.

Hamilton negou essas alegações nesta quinta-feira no Bahrein.

"Nunca ajuda quando as pessoas criam rumores falsos", disse Hamilton. "Eu pensei que ambos já me conheciam."

Ele disse que o sucesso da Mercedes neste ano não afetará sua continuidade no esporte.

"Corro com apoio da Mercedes desde os 13 anos. Tivemos um ano difícil em 2022, mas ainda estarei aqui, quer tenhamos outro ano difícil ou não. Sou um guerreiro e lutamos como um time. Eu amo a luta para encontrar soluções."

"Ainda acredito que posso levar o carro a um desempenho que talvez outros não consigam e adoro o desafio. Claro que gostaria de começar a temporada com um ótimo carro, mas a jornada é o mais importante." disse.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que estava conversando com Hamilton sobre a extensão do contrato.

"Não há atraso em nosso contrato", disse Hamilton. "Sempre fui tão relaxado que não quero largar este emprego imediatamente."

“Estou em uma posição de muita sorte, tenho um ótimo relacionamento com Toto e a Mercedes e sempre apoiamos um ao outro e estou muito animado com o nosso futuro”.

"Estou muito orgulhoso do trabalho que fazemos dentro e fora da pista e do potencial do que fazemos." disse.

