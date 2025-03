F1: Norris revela "maior" fraqueza do carro de 2025 da McLaren

Após boas performances durantes testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, Lando Norris e a McLaren entram na temporada 2025 como um dos mais fortes candidatos ao título. No entanto, o MCL39 teve dificuldades com o equilíbrio em alguns momentos, como revela o britânico.

Norris escapou de traseira na curva 4 e foi forçado a sair da pista, tendo que reverter a marcha para voltar ao traçado. Apesar da aparente fraqueza, o britânico vê isso como uma oportunidade de ouro para a equipe se concentrar e colocar toda a sua atenção nesse ponto 'fraco'.

Em entrevista à NBC News, Norris foi questionado se os problemas de equilíbrio da McLaren eram uma desvantagem ou uma vantagem:

"É um pouco de uma mistura dos dois. Ainda somos rápidos. Como pilotos, sempre reclamamos das coisas, sempre queremos melhorar as coisas. Seja na dianteira, na traseira ou em todo o carro, estamos sempre tentando ultrapassar os limites".

"No momento, nosso maior e mais claro fator limitante é a traseira do carro. Isso é bom e ruim".

"Ruim porque torna o carro bastante difícil e imprevisível às vezes. Mas é meu trabalho manter isso sob controle".

"Por outro lado, permite que nos concentremos totalmente em uma coisa. Podemos direcionar todo o nosso desenvolvimento como equipe para esse problema".

"Portanto, há prós e contras, pontos positivos e negativos. Mas tentaremos tirar o melhor proveito do que temos", conclui.

Lando Norris, McLaren MCL39 Foto: Erik Junius

