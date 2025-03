F1 - Russell: Mercedes tem 'cartas na manga' para melhorar W16

George Russell afirmou que a Mercedes já estava preparando algumas coisas para superar os pontos fracos e as falhas que ainda existem no W16, carro de Fórmula 1 deste ano.

Chegando ao último ano do atual ciclo de regras, a equipe da fabricante alemã até agora não conseguiu acertar totalmente a atual geração de carros, com um desempenho muito misto nas últimas três temporadas e nem perto dos patamares que alcançou entre 2014 e 2021.

Embora tenham vencido um total de quatro corridas no ano passado, ainda variava de fim de semana a fim de semana se eles tinham chance de, digamos, terminar no pódio ou apenas pairar na parte de trás do campo.

Andrew Shovlin, chefe da equipe de engenharia na pista, disse que eles achavam que o novo carro tinha resolvido os principais pontos fracos do W15.

No entanto, Russell também apontou que alguns problemas de equilíbrio ainda não foram completamente resolvidos na máquina deste ano, mas disse que melhorias estavam sendo feitas para ajudá-los a entrar no caminho certo para uma temporada ainda melhor.

"O carro definitivamente melhorou, não há dúvida sobre isso. É claro que sempre há trabalho a ser feito. No ano passado, sofremos um pouco com a saída de frente em baixas velocidades. Ainda há sinais disso, mas estamos tentando superá-los e temos algumas coisas em andamento para tentar eliminá-los. Mas o carro está definitivamente melhor", disse Russell à BBC.

O britânico está ciente de que a Mercedes não está no topo da classificação e há uma boa chance de que a McLaren seja a primeira colocada no GP da Austrália. "Não acho que nenhum de nós [Mercedes ou Red Bull] tenha um carro capaz de bater a McLaren neste momento."

"Eles parecem, sem dúvida, os mais fortes no momento. Especialmente seu ritmo de corrida é impressionante." Portanto, embora ele não ache que os papaias ainda não estejam com a vitória garantida, Russell está confiante de que eles podem ter um começo melhor do que nas temporadas anteriores.

"Quero agradecê-los novamente por todo o trabalho duro e dedicação nos últimos meses, porque sei que esse período tem sido um período de reflexão para todos, enquanto tentamos fazer a mudança radical que queríamos ver este ano", disse o britânico à equipe da Mercedes.

"Estou animado e confiante para a primeira corrida. Não estou dizendo que vamos buscar as vitórias imediatamente, mas espero que possamos almejar o pódio e depois ver como podemos melhorar à medida que a temporada avança", conclui.

