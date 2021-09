Mais cedo neste mês, a Williams anunciou que Alex Albon seria o substituto de George Russell para a temporada 2022 da Fórmula 1. Isso levantou uma série de rumores sobre uma possível parceria entre a equipe britânica e a Red Bull para o futuro, o que foi descartado por Jost Capito, CEO da Williams.

Albon correu pela Toro Rosso e a Red Bull em 2019 e 2020, mas perdeu a vaga neste ano para Sergio Pérez, sendo mantido pela equipe como piloto reserva e de testes. A marca austríaca revelou que havia liberado Albon de seu contrato, mas que mantém uma opção para o futuro.

O tailandês deve correr com algum tipo de apoio da Red Bull no próximo ano, mas Capito explicou que a Red Bull Tailândia seria apenas uma patrocinadora pessoal de Albon, que será um piloto 100% Williams.

"Ele é um piloto Williams agora, sem contrato algum com a Red Bull", disse Capito. "O que ele tem é a Red Bull Tailândia como patrocinadora pessoal, algo que já acontece em sua carreira. E isso é algo que ele tem direito".

"Então ele manterá a Red Bull como sua patrocinadora pessoal. Isso não significa que haverá uma conexão entre Williams e Red Bull".

Jost Capito, CEO and Team Principal, Williams F1, in the Press Conference Photo by: FIA Pool

A Red Bull passará a ser fornecedora de motores em 2022 após assumir as operações da Honda, e não descartou uma parceria em potencial com a Williams no futuro. No momento, a equipe britânica tem um acordo com a Mercedes até o fim de 2025.

Albon teve um papel-chave na Red Bull neste ano, apoiando os pilotos com um extenso programa de simulador. Por isso, Capito não se preocupa com preparações com Albon e a Williams até o fim da temporada, mas espera que o trabalho possa começar após Abu Dhabi.

"Ele segue trabalhando com a Red Bull no simulador. Seu contrato acaba no fim do ano, então quando falamos, são coisas mais pessoais, não técnicas, porque mantemos separados. É o certo".

"Após a última corrida é quando normalmente as coisas mudam. O contrato começa em janeiro. Mas acho que falaremos com a Red Bull para ver o que é possível fazer, se ele pode parar de trabalhar para eles após a última corrida".

"Eles podem parar após a última corrida, e aí ele poderá se juntar a nós".

