A Porsche Cup Brasil encerrou a etapa de Interlagos, a terceira da temporada 2024, com uma corrida movimentada da classe Sprint Challenge. E o fim de semana em São Paulo terminou com a terceira vitória no ano de Antonella Bassani.

Segundo colocado, Célio Brasil foi o vencedor na Sport, enquanto Caio Chaves levou mais uma na Rookie, em oitavo.

Com Matheus Roque e Célio Brasil na primeira fila graças à inversão do grid, a primeira largada não foi considerada válida devido à má formação dos pilotos. Com isso, tivemos uma segunda volta de apresentação com a regressiva de 25 minutos já iniciada.

Na segunda tentativa, autorizada pela direção, Antonella fez uma largada brilhante, pulando imediatamente para a ponta antes mesmo da curva 1, com Brasil em segundo e Mariotti, vencedor do sábado e líder do campeonato, já em terceiro após ter largado em sexto.

Com Mariotti buscando a segunda posição contra Brasil, Bassani conseguiu aumentar sua vantagem na frente nas primeiras voltas. O pole Roque vinha em quarto, com Herrmann em quinto. Brasil era o líder na Sport, enquanto Caio Chaves, em 13º, vinha à frente na Rookie.

Mas a disputa foi neutralizada logo na volta seguinte com o acionamento do SC. O replay mostrou que Mohr acabou batendo na barreira de proteção no começo da reta oposta. A bandeira verde veio com 16 minutos para o fim. Enquanto tudo correu ok na frente, Caio Castro e Gerson Campos acabaram se encontrando no S do Senna, encerrando a prova do ator.

Lá na frente, a prova repetia o começo. Com Mariotti tentando ultrapassar Brasil pela segunda posição, Antonella seguia abrindo na ponta.

A seis minutos do fim, Mariotti tentou ultrapassar Brasil por fora no fim da reta oposta, mas acabou tomando um toque na lateral, ficando atolado na caixa de brita, causando o primeiro abandono do atual líder em 2024. Isso causou mais um SC. E mesmo com o carro de segurança na pista, mais uma confusão, com Leite perdendo o controle e acertando a barreira na reta oposta. Ele volta à pista, ficando de frente com o carro de Roque.

No final, Antonella Bassani garantiu sua terceira vitória na temporada 2024 para se reaproximar de Miguel Mariotti no campeonato. Célio Brasil foi o segundo, com Matheus Roque em terceiro, pendendo uma investigação sobre as ultrapassagens que ele fez durante o SC após a confusão com Sadak Leite, já que ele não poderia retomar as posições perdidas na confusão. Leonardo Herrmann e Sebá Malucelli completaram o top 5.

Célio Brasil ficou com a vitória na Sport, enquanto Caio Chaves levou mais uma na Rookie, terminando em oitavo.

A Porsche Cup Brasil retoma as atividades da temporada 2024 na segunda quinzena de junho, com duas rodadas em semanas consecutivas no Autódromo do Estoril, em Portugal, para a quarta etapa sprint e a primeira endurance do ano. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado da corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos:

1 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

2 – Celio Brasil (Sprint Challenge Sport)

3 – Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

4 – Leonardo Herrmann (Sprint Challenge Sport)

5 – Sebá Malucelli (Sprint Challenge Sport)

6 – Gerson Campos (Sprint Challenge)

7 – Giuliano Bertuccelli (Sprint Challenge Sport)

8 – Caio Chaves (Sprint Challenge Rookie)

9 – Marco Tulio (Sprint Challenge Sport)

10 – Wagner Pontes (Sprint Challenge Rookie)

11 – Claudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

12 – Alceu Feldmann Neto (Sprint Challenge Rookie)

13 – Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

14 – Eric Santos (Sprint Challenge Rookie)

15 – Paulo Totaro (Sprint Challenge Rookie)

16 – Sadak Leite (Sprint Challenge)

17 – SangHo Kim (Sprint Challenge Sport)

ABANDONARAM:

Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

Lucas Locatelli (Sprint Challenge Rookie)

Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

Caio Castro (Sprint Challenge)

Cristian Mohr (Sprint Challenge)

Assista às corridas de domingo da Porsche Cup em Interlagos:

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!