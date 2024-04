O domingo da classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil é de Werner Neugebauer, que chega à impressionante marca de três vitórias em seis corridas disputadas. Mas o piloto do carro #8 não teve vida fácil, precisando segurar as investidas de Miguel Paludo do começo ao fim.

Os dois tiveram uma grande largada na prova, pulando para primeiro e segundo, respectivamente. E Paludo tentou até o fim buscar a liderança, com Marçal Müller tentando entrar no meio em um certo momento antes do líder do campeonato ter problemas.

Em entrevista após o fim da corrida, Neugebauer fez um balanço da primeira metade do campeonato Sprint, concluída neste domingo em Interlagos.

“A média é boa, mas eu preciso melhorar meus resultados nas primeiras corridas. A corrida de hoje não foi fácil, porque eu não tinha um carro rápido o suficiente. O Miguel era muito mais rápido do que eu. Tive que me esforçar bastante para segurar ele, foi uma disputa bem limpa, preciso dar parabéns para ele”.

“Mas somamos bons pontos para o campeonato, salvando um pouco o resultado de ontem e vamos para cima nas próximas”.

Werner falou sobre a disputa intensa que teve com Paludo, destacando quais eram os pontos fortes de cada piloto ao longo de uma volta.

“Foi bem intenso. Porque, como eu falei, eu não tinha um bom ritmo. Eu era mais rápido que o Miguel no Mergulho e na Junção. Ele era muito mais rápido do que eu no resto. Ele freava melhor do que eu, era muito mais rápido no Lago. Eu era um pouco mais rápido no Mergulho, mas no miolo ele era um ponto mais difícil de ultrapassagem”.

“Não foi um trabalho fácil, foi bem tenso, principalmente depois do safety car”.

Agora o foco vai para a preparação da próxima etapa, uma rodada dupla no Estoril, em Portugal, que começa com uma prova de endurance de 300km antes da quarta data Sprint na semana seguinte.

“Eu corri lá em 2019. Eu fiz a pole, aliás, até fiz o tempo mais rápido, acabei não fazendo a pole porque eu tinha uma punição. Mas é uma pista bem legal, grande, desafiadora. Começamos lá com uma etapa endurance e vamos para cima”.

Assista às corridas de domingo da Porsche Cup em Interlagos:

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!