Antonella Bassani viveu um fim de semana de altos e baixos com a Porsche Cup Brasil em Interlagos. Após uma classificação complicada, a atual campeã da classe Sprint Challenge se viu obrigada a fazer uma corrida de recuperação no sábado, coroando seu esforço com a terceira vitória do ano no domingo.

Largando da 11ª posição no sábado, ela terminou a prova na quarta posição. Aproveitando a inversão do grid, ela saiu em terceiro no domingo e, com uma largada impecável, subiu para a ponta antes mesmo da primeira curva.

Em uma prova dominante, sem ser incomodada pelos rivais, Antonella chegou à terceira vitória em seis corridas no ano, aproveitando ainda o abandono de Miguel Mariotti, vencedor do sábado e seu principal rival na briga pelo título.

Em entrevista após o fim da corrida, a jovem piloto fez um balanço do fim de semana e já projetou a próxima etapa, no fim de junho, no Estoril, em Portugal.

“É um balanço muito positivo [da etapa]. Com certeza foi um final de semana muito louco. Eu achei a corrida de ontem mais divertida que a de hoje, porque eu larguei em 11º para terminar em quarto”.

“Mas hoje tem a sensação da vitória e de perceber que eu ainda estou muito viva no campeonato. Não tem sensação melhor. E é isso, agora é focar para a etapa de Portugal, que eu sei que vai ser uma difícil adaptação com a pista lá fora. Eu espero ter uma adaptação boa e rápida e tentar ver mais uma vitória aí. De três etapas, três vitórias, então só alegria”.

Antonella falou ainda sobre o abandono de Mariotti, e como isso lhe dá novamente esperanças na briga pelo título, “compensando” o problema que teve na corrida 2 do Velocitta.

“O meu principal adversário é o Mariotti, ele que está brigando comigo no título, então tem muita coisa passando na cabeça depois de ver ele fora. Porque eu também tive a quebra no Velocitta. Quando eu vi [a dele], eu fiquei muito feliz, e triste por ele ao mesmo tempo, mais feliz por mim pelo campeonato”.

