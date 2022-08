F1: Norris vê estabilidade na McLaren como fator importante para equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris fez sua estreia na Fórmula 1 com a McLaren em 2019 e tem consolidado sua posição no coração do futuro da equipe graças às suas impressionantes atuações nas últimas quatro temporadas. No início do ano, o piloto britânico recebeu um novo contrato a longo prazo, até o fim da temporada de 2025, atuando como uma grande demonstração de fé da equipe.

Norris anteriormente foi sincero sobre seus problemas de saúde mental na primeira parte da sua carreira na F1, em meio a dúvidas sobre sua capacidade e seu lugar no grid. Mas, à medida em que Norris foi conseguindo ter sucesso na pista, também se viu mais ativo em interesses externos, como no lançamento da sua marca de jogos e games, Quadrant.

O britânico disse que se sentir “um pouco mais estabelecido dentro da F1, definitivamente faz uma grande diferença” para alcançar um melhor equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, o que significa que é “mais feliz na pista, mas também fora dela com a vida pessoal.”

“Agora me sinto um pouco mais confortável”, disse. “Sinto que estou apresentando um bom desempenho, estou entregando quando preciso entregar. Me sinto confortável na pista", disse em entrevista ao Motorsport.com antes das férias de verão.

“Mas também posso viver uma vida boa e posso relaxar quando estou distante da Fórmula 1, e não só ficar pensando ‘que tenho que fazer para próxima vez porque fiz um trabalho de m**** aqui’ ou o que seja, que era um pouco mais do que acontecia há uns anos.

“Eu simplesmente pensaria: ‘Por que fui mal? Por que não sou suficientemente bom nessa posição?’ E só pensaria nisso constantemente. Não sentia que podia relaxar.

“Porém, agora sinto que tenho a Fórmula 1, estou fazendo tudo que posso e de maneira eficiente para fazer o melhor trabalho possível. Mas também posso viver uma vida longe disso.”

Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Norris sentiu que o acordo “definitivamente acaba com a pressão” ao ter certeza de que “não está pensando demais” em seu futuro, além de lhe fornecer “algo pelo qual esperar” à medida que a McLaren constrói suas instalações em Woking.

“Não é que tudo não seja [bom] agora, mas um novo túnel de vento e alguns outros projetos que temos com a equipe que estão chegando e que, com sorte, nos darão um melhor desempenho para 2024 e 2025, também estou ansioso por isso,” disse.

“Pode ser que não vamos sair e ganhar logo de cara, mas quero me convencer de que definitivamente vai nos ajudar a avançar nessa direção.

“Existem tantas coisas boas que estamos fazendo como equipe que às vezes vejo que fazemos melhor que algumas das melhores equipes. É só que, às vezes, não se tem o carro que pode demonstrar isso, se isso faz sentido.

“Eu estou feliz. Sinto que tomei uma boa decisão em estar por aqui por muito tempo. Estou aproveitando, o que para mim é o mais importante.

“A cada ano, fico emocionado em ver o que o futuro nos reserva, porque estou cada vez mais otimista sobre onde podemos terminar daqui alguns anos.”

“Uma m...”: RICO PENTEADO vê NOVO MOTOR da F1 PIOR que atual e aponta INCOERÊNCIAS de novas regras Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music