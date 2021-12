Lando Norris disse que permitir que os pilotos de Fórmula 1 troquem os pneus 'gratuitamente' durante uma bandeira vermelha é "estúpido". O piloto da McLaren aparecia em sexto no início do GP da Arábia Saudita quando aproveitou o primeiro safety car para fazer um pit stop. No entanto, qualquer vantagem tática foi perdida quando a sinalização foi mostrada e os que não haviam parado mudaram seus compostos antes da retomada.

Isso complicou sua corrida e o fez terminar apenas em 10º, a terceira vez nas últimas quatro provas que o britânico fecha com essa colocação. Ele teve um destino semelhante com a regra citada nos GPs da Itália e da Toscana na temporada passada.

"Aconteceu algumas vezes, como obviamente em Monza no ano passado", relembrou Norris. "Os outros conseguiram um pit stop grátis e isso arruinou nossa corrida. Em Mugello também e aqui [Jeddah] o mesmo. Claro que sempre fiquei no lado ruim, então provavelmente é mais chato para mim, mas acho que é uma regra muito injusta que deveria ser revisada."

"Eu acho que eles deveriam mudar para uma parada obrigatória com dois jogos de pneus diferentes para serem usados, aí sim eu acho que seria aceitável, mas isso estraga tudo, para ser honesto. Você se esforça tanto para que o trabalho seja prejudicado por alguma regra estúpida."

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Norris disse que já havia discutido o assunto com o diretor de provas da FIA, Michael Masi, em reuniões com os pilotos.

"Já mencionei quando aconteceu a primeira vez e a segunda também. Posso dizer o que preciso, ou o que quero, ou no que acredito, mas não escrevo [o regulamento]", comentou. "Obviamente, torna-se empolgante do ponto de vista da TV, então se é apenas nisso que eles querem se concentrar e que as visualizações permaneçam altas, mantenham-nas."

"No entanto, acho que estraga a corrida do meu ponto de vista, arruína o esforço que você colocou no GP."

"É uma pena, porque penso que merecemos muito mais, fizemos um trabalho muito melhor do que apenas um espetáculo", disse ele quando questionado pelo Motorsport.com sobre a recente corrida. "É claro que cometi alguns erros lá, como no Brasil. Devíamos ter feito bons pontos no Catar e aqui."

"Em ambas as vezes, poderíamos ter superado a Ferrari como equipe e pelo menos recuperado alguns pontos. Talvez não mudassem o resultado final, mas deveríamos estar muito mais perto. Devido às circunstâncias, à regra e, obviamente, ao pneu estourado algumas semanas atrás, não há nada que possamos fazer, não importa o quão duro ou rápido sejamos."

F1 2021: VERSTAPPEN e HAMILTON travam GUERRA na Arábia Saudita e chegam EMPATADOS para decisão | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. like

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: