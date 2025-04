É um pedaço de papel pequeno e aparentemente insignificante, mas na Fórmula 1, até os menores detalhes têm peso. Literalmente. Assim que um piloto sai do carro depois de uma corrida - com todo o equipamento ainda colocado - ele vai direto para a balança.

A cobertura televisiva pós-corrida geralmente mostra os oficiais da FIA instruindo todos os 20 pilotos a ficarem em pé em uma balança para garantir que ainda atendam aos requisitos mínimos de peso. Esse é um elemento essencial do protocolo da FIA que determina se uma equipe está em conformidade com os regulamentos técnicos.

A FIA determina que um piloto deve pesar pelo menos 82 kg com o macacão, as luvas, o capacete, os sapatos e o dispositivo HANS (suporte de pescoço e cabeça). Se ele estiver abaixo do peso, a equipe adicionará lastro ao cockpit, pois o peso do piloto é considerado no peso mínimo total do carro.

Fernando Alonso, da Aston Martin F1 Team, e George Russell, da Mercedes-AMG F1 Team, pesam com Jo Bauer, da FIA Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Em 2025, esse peso mínimo combinado está definido em 800 kg. No entanto, há mudanças no horizonte: para a temporada de 2026, o peso mínimo do carro cairá para 768 kg.

Cada grama conta quando as corridas podem ser vencidas por um décimo de segundo, e as equipes também precisam levar em consideração a possível perda de peso durante a corrida. Em condições extremas, como o calor escaldante do GP do Catar, os pilotos podem perder de 2 a 3 kg apenas com o suor. No entanto, a regra do peso mínimo ainda se aplica depois de cruzar a linha quadriculada.

A pesagem pós-corrida tem uma dupla finalidade: garante a conformidade, mas também atua como um monitor de saúde, dando às equipes e aos fisioterapeutas uma ideia da quantidade de água perdida e a melhor forma de ajudar os pilotos a se recuperarem. É aí que entra o tal 'recibo' de papel.

Max Verstappen sendo pesado Foto de: Joseph Eid - AFP - Getty Images

Depois de sair da balança, cada piloto recebe um pequeno recibo que mostra seu peso até a casa decimal. Esse recibo serve como prova caso um piloto ou equipe queira contestar o valor ou até mesmo solicitar uma nova pesagem.

No entanto, não há um protocolo sobre o que acontece com o recibo a partir desse momento. Na maioria das vezes, o comprovante acaba ficando com o fisioterapeuta do motorista.

Como os fisioterapeutas não estão presentes durante a pesagem propriamente dita, esse recibo se torna um ponto de dados fundamental para a criação de um plano de recuperação pós-corrida, desde os níveis de hidratação até as necessidades nutricionais.

