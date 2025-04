A Ferrari está preparando um grande pacote de atualizações para tentar reverter a situação que se encontra no momento e conseguir competir contra a McLaren a partir de Ímola, de acordo com o Formula Uno Analisi Tecnica.

As oportunidades limitadas de testes devido ao fim de semana de sprint em Miami da Fórmula 1 fizeram com que as atualizações fossem levadas para a Itália.

O pacote de atualização incluirá uma estrutura mais estreita nas seções laterais e uma versão básica de segunda geração do SF-25, de acordo com o processo de desenvolvimento natural planejado para o período de inverno.

Essas alterações têm como objetivo aumentar o downforce ainda bastante baixo. A base atual não fornece a carga aerodinâmica esperada em algumas áreas, por isso a Ferrari optou por uma distribuição mais uniforme da força descendente para aumentar a aderência e estabilidade.

Embora o gerenciamento do desgaste dos pneus seja um dos pontos fortes do SF-25, ele ainda fica atrás da Red Bull e da McLaren em termos de tempos de volta.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Lars Baron - Motorsport Images

Lewis Hamilton é o mais afetado por esse desequilíbrio, com Charles Leclerc também apontando a falta de carga vertical no carro. Isso é particularmente perceptível na classificação, quando o carro precisa ter um desempenho melhor.

A Ferrari pode adiar esse novo pacote de atualização até o GP de Barcelona, quando a regra de asa flexível mais rigorosa da FIA entrará em vigor. A equipe está considerando as duas possibilidades.



Maio será um ponto de virada importante que determinará o destino da Ferrari na temporada de 2025.

